Mesele “botoks”yaptırmak değil karar verebilmekmiş!

Botoks, 2000’li yıllarda tanıştığım kelime. O zamanlar merakımı gidermek için “Nörolog “ olan arkadaşıma sorduğumda “bana yaptırma “ demiş ve unutmuş gitmiştim.

Yıllarca botoksa karşı sempatim olmadı. Her geçen yıl mimik çizgilerim artarken botoks yaptırmayı düşünmedim.

40 yaş sonrası hayat her anlamda başkalaşıyor. Eskiler “40 yaşına kadar vücut sana bakar, 40’dan sonra sen vücuda” derlermiş. Çok da doğru söylüyorlar. Kişisel olarak 40+ nurtopu gibi rahatsızlıklara sahip oldum. Çok önemsiyor muyum hayır. Sağlıklı beslenme, düzenli takip vb derken hepsiyle geçinip gidiyoruz. Zaten yapım gereği hep iyi yöne bakmaya çalışırım. Çünkü hayatı seviyorum.

Prof Dr Ferit Demirkan ile geçtiğimiz yıl tanıştık. Kendisi benim tanıdığım ve etrafımda olan bir çok hekime göre “sağlıklı güzellik, güvenli estetik “ adına muhteşem işlere imza atıyor. Akademik kariyeri başarılarla dolu bir hekimin estetik uygulamalarına bakışı da doğal olarak farklı oluyor.

Prof Dr Ferit Demirkan doğal ve yerinde estetik bakış açısıyla verdiği bilgiler benim için çok değerli. Kişisel olarak gereksiz olan her şeye karşıyım. Zaten “kendin ol, doğal ol” mottomu herkes bilir. Bu sebeple de bu yaşıma kadar estetik adına hiç bir işlem geçirmedim.

Ferit Bey’in bir yazısını okuyunca ben de alarm çalmaya başladı. Yazıda bahsi geçen “35-45 Yaş Arası Yüz Gençleştirmede Muhteşem Dörtlü”nün hiç birini yaptırmamıştım.

Yüzümde gençliğin verdiği cesaretle sahip olduğum güneş lekelerine; hamilelik lekeleri eklenmişti. Bu lekelerden kurtulmak ve yenilenmiş bir cilde kavuşmak için işe Ferit Bey’in önerisiyle Obagi Blue Peel® ile başladık. iyi ki de yaptım cildim yenilendi :)

Botoks; sanki korkulu rüyam. Yaptırırsam yüzümün eski halini unutacağım endişem var. Şimdi düşünüyorum da bilmeden direnmek anlamsızmış. Etrafımda ki kadınların 20’li yaşlara yaptırdığı botoksu nihayetinde tanıştım. Yüzümün eski halini unuttum mu hayır :)

Botoks için insan heyecanlanır mı? Evet heyecanlanırmış. Oysa çok kısa , acısız bir uygulamaya neden bu kadar anlam yüklemişim.

Botoks yapılırken iğne ağrısından ziyade ilaca bağlı anlık şiddetli bir yanma hissettim. Benim gibi dayanıklı bir yapınız varsa anestezik kullanmanıza gerek yok. Ben kullanmadım. İğne izleri de 10 dk içinde kayboldu. Morluk , şişlik yaşamadım :) Sürekli aynaya bakıp aa bu kadar mı kolay dediğimi de buraya not düşeyim :)

Mimik çizgilerim botoks ile birlikte yerini pürüzsüz bir cilde bıraktı. Botoksun yüzü şişirdiğini sananlar varsa bunu unutun. Her anını izlediğim botoks damla dozlarla mimik kasların içine enjekte edildi. Kas hareketleri ortalama 4 ay bloke.. Henüz ikinci ayındayım . Yan etkisi yok. İşin güzel yanı kaşlarım daha güzel :) Çok gülen bir kadın olduğum için ifademde ki olumlu değişikliği de gözlemliyorum. Arkadaşlarım da yüzümde ki değişimi görünce onlarda botoks yaptırayım demeye başladılar. Onu bunu bilmem ama gerçekten işin ehli yapınca ne donuk surat ne de herkes birbirinin aynı lafını kimseden işitmedim. Hala “ben benim :) “

Bu yazıyı yazma sebebim pratik ve kolay uygulamalarla kendini daha iyi hissetmek varken benim gibi estetiğe hayır bakış açısı olan insanlara bu korkuyu atmalarına yardımcı olabilmek. Bir nevi kendime terapi.

Ferit Bey’ e sorduğum botoks ile ilgili sorularımı da eklersem hikayem daha çok içime sinecek.

Botoksun doktor arkadaşım zehir olduğunu söylemişti gerçekten zehir midir?

Evet, botoks ( botulinum toksin ) bakterilerden elde edilen bir zehirdir. Evet botoks gerçekten bir zehir. Tıpta kullanılan zehirler var aslında :)

Botoks herkese yapılabilir mi?

Botoks herkese yapılabilir. 18 yaş öncesi yapılması doğru değil. Zaten 18 yaşında botoks yapılmasını gerektiren bir durumda yok. 30 yaşa kadar da botoksa ihtiyaç yok. “Koruyucu botoks” diye bir pazarlama yöntemi var ama baktığınızda botoks yapılacak bir durum yok.

Kas hastalığı olanlara, kasların zayıflamaya meyilli olduğu kişilerde yapmıyoruz. Yine hamilelere botoks yapılmaz.

Botoksu herkes yapabilir mi?

Botoks işleminin doktorlar tarafından yapılması gerekir.

İlk etkiyi ne kadar sürede görmeye başlarım?

Yapıldıktan sonra ilk etkiyi üç gün sonra görmeye başlarız. Bir haftada botoks oturuyor.

Yan etkisi var mı?

Botoks dozunda ve kişiye uygun şekilde kullanıldığında sihirli sonuçlar verebilir. Botoks’un yan etkisi uygulama yerinde ertesi gün oluşabilecek geçici morluklardır. Nadir durumlarda geçici kaş, göz kapağı düşüklüğü olabilir. Çoğunlukla kısmi bir düşme yaşanır ve sorun 3-4 haftada kendiliğinden çözülür.

Botoks işleminden sonra nelere dikkat edilmelidir?

Botoks sonrası günlük hayata devam edilebilir. İlk 4 saat içinde botoks uygulanan bölge ovuşturulmaktan kaçınılmalıdır.

Botoks uygulaması bazen etkisiz olabilir mi?

Botoksun normalde etkisinin 6 ay sürmesi gerekir. Yapılan botoks uygulamasının eğer daha az sürede etkisi azalıyorsa o zaman botoks da bir sorun var demektir. Bu da genellikle soğuk zincir dediğimiz depolama saklama süreçlerinin aksamasından kaynaklanır . Bir de beklemiş botoksla yani aynı gün açılıpta kullanılmamışsa botokslarda etki kaybı gözükebilir . Çok nadiren botoksa karşı antikor oluşması nedeniyle de etkisizlik olabileceği düşünülüyor . Çok rastlanan bir olay değildir.

Botoks diğer cilt yenileme yöntemleri ile birlikte kullanılabilir mi?

Botoks ile birlikte cilt yenileme yöntemleri birlikte kullanılmamalıdır. İşlemlerden önce botox yaptırılması gerekir.

Ferit Bey’e hem uygulama hem de merak ettiğim tüm sorulara sabırla verdiği cevaplar için teşekkür ederim. Mesele “Botoks”yaptırmak değil karar verebilmekmiş!

YSM

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