Müzisyen Anne Ahu Kahraman Yıldırım ile Röportajdaydık!

Ahu Kahraman Yıldırım; nam-ı diğer Müzisyen Anne. Yaşam dolu, sözünün eri, düşüncelerini açıkça ifade eden ve yaşadığı bir çok olaya rağmen dimdik ayakta duran harika bir kadın. Kendisiyle nerede, ne zaman, nasıl tanıştık ben çoktan unuttum. Sosyal medyanın getirdiği güzel kadınlardan. Evet, sosyal medya her zaman kötü insanlara kapı açmıyor. Bazen kimin hangi amaçla sizinle arkadaş olduğunu ya da yaklaştığını bilmiyorsunuz. Ahu gerçekten böyle olmadı bu güne kadar. Hatta kendisiyle röportaj yapmam için defalarca takılmışlığı vardır. Zaman bu zamanmış, güzel bir bahar sabahında fotoğraflarını çektik. Tatlı tatlı sohbet ettik. Anneler günü öncesi yeniden annelik heyecanı yaşayan bu güzel kadını anlatmak istedim size.

Röportajı paylaşmadan önce tüm annelerin, anne adaylarının anneler gününü kutlarım. Tüm annelere sevgilerimle…

Müzisyen Anne kimdir? Kısaca kendini tanıtır mısın?

1981 İstanbul doğumluyum. İlkokuldan sonra orta, lise, üniversite eğitimlerimi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünde tamamladım.Yaklaşık 15 seneye yakın konservatuvar eğitimi aldım. Esas branşım okul öncesi müzik öğretmenliği değil, konser piyanistliğidir.

8 senelik evliyim Lal isminde bir kızımız, Chopin isimli bir köpeğimiz var.

Etiler Müzik Okulunu kurmak aklına nasıl geldi? Sektörde doğal olarak rakiplerin var :) Etiler Müzik Okulunun diğerlerinden farkı nedir?

Ben okul açmadan önce ana okullarında müzik öğretmenliği yapıyordum. 5 yıldızlı otellerin lobilerinde çay saatlerinde piyano çalıyordum. Açık söylemem gerekirse maddi anlamda çokta iyi bir gelirim vardı.

Ben o dönem nişanlıydım ve evlendikten sonra daha düzenli bir işim olsun istedim. Bir gün piyano öğretmenliği için Etiler’de çok eski ve isim yapmış bir müzik okuluna iş başvurusu yaptım. Oraya gittiğimde konservatuvarda okurken bir çoğu sınıf arkadaşım olmuş ama mezun olamadan okuldan atılmış insanların eğitmen olduğunu gördüm. Hatta bunların ana dalı piyano bile değildi. Onları işe aldıklarına göre beni de alırlar kesin diye içimden geçirdim. Okulun sahibi beni görüşmeye aldı. Önce küçümser bir tavırla baştan aşağı süzdü. “Bakalım bu parçaları çalabilecek misin “ diyerek önüme benim piyanoya ilk başladığım yıllarda çaldığım çocuk parçalarını koydu. Resmen mesleğime bir hakaretti ama sonuçta o patrondu. Ben hepsini çaldım. “Bu seferde sen çok süslüsün, kendini süslemekten ders vermeye vaktin olacak mı “dedi ? Ve benim iş başvurumu red etti. İşe alınmamak değil ama bana gösterdiği tutum çok gücüme gitti. Hele ki eğitmen olarak aldığı insanların okuldan atıldığını, doğru düzgün piyano eğitimleri bile olmadığını biliyor olmam çok acıydı.

İş görüşmesinden çıkınca sokağından başında durup,okula bakıp resmen intikam yemini ettiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Ben bu okuldan daha iyisini kurmalıydım. Ben güler yüzlü sevecen ,mütevazi bir patron olmalıydım.Ve en önemlisi olmayan bir konseptte orijinal bir okul açmalıydım. Allah yüzüme güldü. O dönem Yamaha Müzik Okulu Türkiye’de şube açacaktı. İlk şubesini Fenerbahçe’de açılan okulun şubesini açmak için sınavlara girdim 50 kişi içinden seçildim. Almanya’dan okul öncesi müzik eğitimleri ile ilgili çeşitli eğitimler aldım. 2009 senesinde açılan okulumuz diğer tüm şubeleri geride bıraktı.Tabiki bu kurulum aşamasında eşimin desteği çok büyük. Biz karı koca yıllarca çok zorluk çekerek bu okulu bir yerlere getirdik, evliliğimizin ilk 5 yılı tatile bile gitmedik.

Neden Etiler Müzik Okulu?

Şu anda Türkiye’nin 6 aylık bebeklerden itibaren eğitim veren ilk ve tek aile & çocuk müzik eğitim merkeziyiz.London College Of Music Yetkili eğitim ve sınav merkezi olma hakkını da aldık.Yurt dışına öğrenci yetiştiriyoruz. Her sene sonunda ve ortasında mutlaka öğrencilerimize konser verme imkanı tanıyoruz, öz güvenlerini geliştiriyoruz.

Birçok müzik okulu ve ritim atölyesi açılıyor. Rakiplerimi hep takip ediyorum. Hep bir adım önde olabilmek için araştırıyorum , çalışıyorum. Okulumuzda en iyi eğitmenler görev yapıyor. Hem enstrümanlarımıza çok hakimiz, hem çocuklar ile ilişkilerimiz çok iyi. Onların dünyasından anlayan öğretmenler seçiyorum. Çocukların karakterine göre eğitmen yönlendirmesi yapıyorum. Böyle olunca velilerin ve çocukların memnuniyeti artıyor.Zaten deneme dersi yapmadan okula kayıt kabul etmiyoruz. Herkesi okula kabul etmiyoruz. Velilerle bire bir sürekli iletişimdeyim. Çocukların durum grafiğinde dalgalanmalar gördüğüm zaman aile ile hemen bağlantıya geçiyorum. Okulun telefonlarına bile ben bakıyorum. Tanıtım için stant açınca asla elemanlara teslim etmem. Karı koca kurarız, başında bekleriz, biz kaparız. Bu okul benim çocuğum gibi. Kimselere emanet edemiyorum.

Aile gibiyiz. Butik hizmet veriyoruz. Gerçi çok şükür öğrenci sayımız epey arttı, butik okul sayısını aştık ancak hala hizmet kalitemiz butik. Okul sahibiyim diye arama kimse ile mesafe koymuyorum. En önemlisi okulumuzda sadece müzik eğitimine yer veriyoruz. Günü kurtarmak için her türlü aktiviteyi merkeze sokmuyoruz. En iyi bildiğiniz işi yapınca piyasanın en iyi müzik okulları arasına giriyorsunuz. Ve en önemlisi biz olduk artık demiyoruz. Hala kazandığımız parayı işimize yatırıyoruz.

Enerjin çok güzel, sürekli pozitif enerji saçıyorsun. Bunu neye borçlusun?

Çok teşekkür ederim. Böyle yorumlar alınca çok mutlu oluyorum. Bence benim pozitif enerjimin en önemli kaynağı ailem. Çok mutlu bir ailede büyüdüm ben. Elbette her ailede olan maddi sıkıntılar,vs bizde de oldu ama annem,babam kardeşimle beni çok sevdi. Hiç birşeyimiz eksik büyümedik. Ne çok fazla ne çok eksik yaşadık. Sevgiyi saygıyı aileden aldık. Mesela ben çok tembel bir öğrenciydim yıllarca karnemde zayıflar vardı. Sınıfta bile kaldım. Kardeşim benim tam tersimdi. O hep okul birincisi oldu. Ama babam ikimizi hiç ayırmadı. Hiç karşılaştırmadı. Benim kendime olan öz güvenimi hiç kırmadı. Beni ben olduğum için sevdi.Ben de kendimi çok sevdim sayesinde. Hatalarımla,günahlarımla,başarılarımla mutluyum. İnsanları çok seviyorum.V e hep çok sevilmek istiyorum. Elbette benimde kızdığım üzüldüğüm anlar var. O anlarımı bile saklamadan herkesle paylaşıyorum. Hayatta hiç politik olamadım. Keşke biraz olabilseydim belki bu kadar yalnız kalmazdım. En sinir olduğum şey birinin bana kırılıpta nedenini söylemeden soğuk soğuk davranmasıdır. Kimsede arayıpta “Ahu sana çok kırıldım çünkü ….. yaptın “ diyecek yürek kalmamış. Bundan çevremde pek arkadaşım yok. Zaten çocukluğumdan beri en yakın arkadaşlarım hep erkek oldu benim. Kadınların gereksiz hırs ve kıskançlıklarına hiçbir anlam veremedim. Enerjimi insanların negatif düşüncelerine harcamak yerine işime harcıyorum. Bu yüzden 7 gün durmadan çalışıyorum sanırım. Çünkü durmak bana iyi gelmiyor. Allahtan dünyanın en saf şeyi çocuklarla çalışıyorum. Hepsini çok seviyorum. Kendi kızımı yetiştirirken de en çok mutlu olması için uğraşıyorum. Yoksa öyle herşeyin organiğini takip eden saatli yemek yedirip yatıran bir anne hiç olmadım olacak vaktimde yoktu.

Müzik senin yaşam parçan haline gelmiş. Hiç albüm yapmayı düşündün mü?

Ben kendimi çocuklara adadım. Bu yüzden yetişkin albümü değil ama çocuk şarkıları albümü yapmak istiyorum. 10 Yıl önce piyasaya çıka bir çocuk şarkıları albümünün aranjörlüğünü yapmıştım.

Kendine ait bestelerin var mı?

Çok aşk acısı çektim ama hiç içimden beste yapmak gelmedi O Okulumuzda okul öncesi ritim eğitimlerinde kullandığımız eğitim şarkılarını besteliyorum. Hatta sadece bizim okulumuzda kullanılması için yazdığım 3 adet okul öncesi müzik eğitim kitabım var.

Müzisyen Anne olmasan ne olurdun? Hayallerin neler?

Tiyatrocu olmak çok isterdim. Hatta bir dönem konservartuvarda piyanoyu bırakıp tiyatro bölümüne geçmek istemiştim, ailem izin vermemişti. Ama ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü Akşam okuluna gidip diplomamı aldım. Gerçi ülkemizde maddi anlamda bir getirisi yok maalesef tiyatro mesleğinin. Ancak elin yüzün düzgünse bir dizi de iş bulursan şanslısın. Ama yine de en büyük hayalim televizyonda bir çocuk programım olması. Sırf bu hayalin peşinde yıllarca olur olmadık bir sürü yarışma programına katıldım. Yemekteyiz, Evim Şahane vs vs. Belki bir gün biri beni keşfeder de bir program yaptırır diye süründüm durdum. Hala bu hayattaki en büyük hayalimdir. İnanmayı bırakmadım. Eminim birgün biri bana bu şansı verecek. Kendimi ispat edeceğim. Şimdilik “Dikkat Anne Çıkabilir “ismini verdiğim stand showlar ile annelere özel gecelerde güldürmek için sahneye çıkıyorum.

Müzisyen Anne’nin yeni projeler var mı?

Var tabi. Öncelikle 12 mayıs benim doğum günüm :) Ve bugünwww.muzisyenanne.com açılacak. Bu sitede ben çocuklar için müzikalleri duyuracağım, gittiğim müzikli oyunlar hakkında yorumlar yazacağım. Mesleğimle ilgili bir blog olacak daha çok. Ama hayatımla ilgili gittiğim yerler ve davetler hakkında da ufak yazılar paylaşmaya devam edeceğim.

Ve tabiki tv de çocuk programı projemi asla askıya almayacağım. Her türlü girişimim sürecek. Ama kısmetten öteye yol yok. Biz projeler yapıyoruz ama herşeyin hayırlısı. Allah izin vermedikçe hiçbir proje gerçeğe dönmüyor. Bu sebeple allah herkesin gönlüne göre versin inşallah.

Tüm annelerin,anne adaylarının anneler gününü kutlarım.Mutlu huzurlu sağlıklı nice anneler gününe inşallah.

En derin sevgi ve saygılarımla, Ahu KAHRAMAN YILDIRIM @muzisyenanne

Yeşim Mutlu

http://www.yesimmutlu.com

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