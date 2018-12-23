Saç Sihirbazı Olmak Kolay Değil!

Hangi gün okuduğumu hatırlayamıyorum. Geçtiğimiz günlerde twitter da "bir kadını saçlarını kestirecek kadar üzmeyin" yazıyordu. Hakikaten bir kadın için ne önemlidir saç. Ayrıca bir erkek nedeniyle kadın saçını kesmişse o erkeğe geçmiş olsun :)

Neredeyse hayatımın üçte biri kısa saç ile geçti. Uzun saçtan ziyede kısa saçı daha çok sevdim. Ne zaman ki hayatımda çok büyük bir değişim yaşadım ve saçımı uzatıp rengini değiştirdim. O zamanları düşünüyorum da nereden nereye...

Konu güzellik, makyaj, saç olunca kendimi işin en iyilerine teslim etmek isterim. Alışkanlıklarımı değiştirmem kolay olmaz. Zaman zaman uzun saçtan kısa saça dönmüş olsam da her zaman en iyi rengin ve kesimin peşindeyimdir.

Sevgili Sabit Akkkaya ile can dostum Özlem Süer aracılığıyla tanıştım. Özlemcimin tüm çekimlerinde, tüm özel defilelerinde, özel buluşmalarında Sabit Akkaya ve ekibi çözüm ortağı olarak yanındaydı. Zaman ile bende Sabit Bey'i yakından tanımaya başladım. Özlemcimden gelen referans benim için çok değerlidir.

Sabit Bey, her ne kadar bana ilk tanıştığımız günden bu yana saçım ile ilgili önerilerde bulunsa da evim çok uzak diye bana gitmek zor geliyordu. Göktürk'ten Bahçeşehir'e taşındıktan sonra - bu arada onu da bulmak kolay olmamıştı benim için- epey süründüm. Epey süre Göktürk'e eski kuaförüme gittim ama yol beni yordu ve yaşadığım yerde bir yer aramaya başladım. Sonunda bir yer bulup 5 sene kendilerine devam ettim. Ama geçtiğimiz yıl aralıkta bana göre haklı, onlara göre minik bir sebepten hizmet aldığım yeri bıraktım. O gün bugündür Sabit Akkaya ve ekibiyle beraberim.

Sabit Bey' defalarca röportaj yapmak istediğimi, kendi ağzından kendisini aktarmak istediğimi söyledim. Sabit Bey'den her zaman duyduğum söz "en büyük mutluluğum sizin buradan keyifle, mutlulukla ayrılmanız gerisi detay" oldu. Bu sebeple yazacaklarım benim bakış açımı yansıtıyor. Sabit Bey bu yazıyı yayımlanınca okuyacak. Umarım kendisine bu şekilde bir kez daha teşekkür edebilirim.

Sabit Bey kuaförlük mesleğine ilkokul yıllarında başlamış. Uzun yıllardan bu yana sektörün her alanında yer almış. Şimdi Swiss Otel, Raffles Otel,Fairmont Quasar, Conrad Otel'de yer alan şubeleriyle dünya güzellerinden, devlet başkanlarına ve eşlerine, dünyaca ünlü sanatçılara hizmet veriyor. Neredeyse her dilde konuştuklarına şahit oluyorum. Swiss Otel şubesinin koordinatörü Notre Dame De Sion mezunu. Müşterilerle iletişim kurarken çalışanlarda yabancı dil sorunu yok. Sizce bu işini sevmek ve harika bir kalple çalışmak değil de nedir?

Her gittiğimde yanımdaki koltukta ya Türkiye güzeli ya da uluslarası bir model ile saçımızı taranıyor buluyorum. Açıkçası ünlü olduğu kadar mütevazi ve samimi olan Sabit Bey her müşterisine aynı özen ile yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta ekibinden biri öyle bir söz söyledi ki yazmadan geçemedim. "Dünyaya yeniden gelsem yine kuaför olmak, yine Sabit Bey ile çalışmak isterdim". Ne manidardır bu söz. Herkese kısmet olur mu bilmiyorum.

Kendisinin ailesine düşkünlüğünü ve dostlarına verdiği değer de gözlemlediğim diğer bir yönü. Kardeşlerinden ailesinden bahsederken gözleri başka parlıyor Sabit Beyin. Ne mutlu ki çok güzel bir aileye sahip. Evlatlarına hayat ile ilgili çok güzel bir rol model. Müşterilerine ayırdığı zaman kadar bu temponun içinde 2019'da kendisine ve sağlığına daha çok zaman ayırmasını dilerim.

Siz kendisini sosyal medyada takip ediyorsanız sürekli gülümseyen ve enerjisini hissettiren kareleri görebilirsiniz. Gerçekten işini aşkla yapıyor tanımının örneği. Bir kez olsun yoruldum, bugün bana uymuyor cevabını almadım kendisinden. Ne zaman randevu istesem, bizzat kendisi bana cevap verir ve ilgilenir. Gerçekten çok şanslıyım ve çok teşekkür ederim. Saç sihirbazı olmanın ötesinde iyi insan olmanın güzel örneğidir Sabit Bey...

2019 öncesi kendiniz için en iyisini istiyorsanız " İyi insanlar, iyi insanlara gelsin" dileğimi size de gönderiyorum. Hayatımda ki Özlem Süer ve Sabit Akkaya gibi muhteşem iyi insanlar sizin hayatınıza da gelsin :)

Yeşim Mutlu

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