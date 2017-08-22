Sen Adım At, Onlar Hayata Bağlansın!

Sosyal Sorumluluk Projeleri destek istediği an bende akan sular durur. Geçtiğimiz günlerde Türk Böbrek Vakfı Yöneticilerinden Ayşe Hanım 'dan bir mail aldım. Bu mailde Türk Böbrek Vakfı'nın, Haziran 2017 itibarıyla Adım Adım Oluşumunun yardımseverlik koşuları projelerinde desteklenen sivil toplum kuruluşları arasına katıldığını anlatıyordu.

Türk Böbrek Vakfı ile birlikte 46 sivil toplum kuruluşu, hazırladıkları projelerdeki hedeflerine ulaşmak üzere ilk olarak 12 Kasım 2017’deki Avrasya Maratonu’nda kendileri adına gönüllü olarak koşacak bireysel veya kurumsal koşucular aracılığı ile bağış toplayacaklar.

Türk Böbrek Vakfı ilk Adım Adım projesinde, 5 adet hemodiyaliz cihazı alımı için koşacak. Diyaliz tedavisi süresince, son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşamları sürdürebilmelerini sağlayan hemodiyaliz cihazlarının belirli bir ekonomik ömrü söz konusu. Avrasya Maratonu’nda vakıf adına koşacak her bir koşucunun kendi yakın çevresinden elde edeceği bağışlarla 5 hemodiyaliz cihazı alınacak. Vakıf bu cihazları Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyacı olduğu belirlenecek devlet hastanelerine ve devlet üniversitelerine bağlı hastanelere bağışlayacak.

Bu hedefe ulaşmak için Adım Adım Oluşumuna kayıtlı 30.000 bireysel koşucu ile yeni kaydolacak bireysel veya kurumsal koşucular arasından değerli gönüllüler arıyorlar.

Spor yapan, egzersizi bir yaşam biçimi haline getirmiş, 10 kilometrelik parkuru koşabilecek veya yürüyebilecek tüm gönüllülerle birlikte böbrek hastaları için harekete geçmek, kronik böbrek hastalığı konusunda toplumda bir farkındalık yaratmak isteyen vakfı canı gönülden destekliyorum.

Başvuru adımları sırasıyla;

Adım Adım Oluşumu Bireysel ve Kurumsal Koşucu Kayıtları: https://ipk.adimadim.org/site/signup

Bireysel koşucuların 12 Kasım 2017’deki Avrasya Maratonu İçin Yaptırmaları Gerekli Kayıtlar: http://www.istanbulmarathon.org/yaris-bilgileri/10k/

Türk Böbrek Vakfı adına koşacak olan gönüllülerin tişörtleri ve koşu bafları Vakıfca sağlanacak.

Sizde 5 adet hemodiyaliz cihazı alımı için koşarım diyorsanız adimadim@tbv.com.tr 'deniletişime geçebilirsiniz.

Yeşim Mutlu

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