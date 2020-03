Sosyal medya her ne kadar ilişkilerimizi bozuyor desek de aslında sosyal medyanın ilişkilerimizi düzenleme işlevi de bulunur. Mesela sosyal medyada bize daha rahat olmamızı öneren bir video sayesinde biz de kendimizi rahatlatabiliriz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en sevilen uygulamalar arasında benzer bir uygulamanın yer alması bu duruma güzel bir örnek. Tabi ki ben size sosyal medyanın zararlı yanları olduğunu söylemiyorum, fakat şu an her şeye zarar - yarar prensibi açısından bakmanın da pek elverişli olmadığını düşünüyorum. Hayatta nasıl her şey siyah ya da beyaz değil ve gri alanlar hayatta var ise, sosyalmedyada da, bir çok alan grilerden oluşuyor.

Tabi ki bütün gününü hiç bir şey yapmadan elinde tabet ile başkalarının hayatını gözleyerek, onları eleştirerek ve onlara kaba davranarak geçiren birinin sosyal medyayı yapıcı yönüyle kullandığını söyleyemeyiz. Ama büyük olasılıkla bireylerin sosyal medya kullanmalarını sosyal medya dışındaki faktörlerde etkiler. Bir kişinin hayata bakış açısı tabi ki hayatını etkilediği gibi sosyal medyaya bakış açısını da etkileyecektir.

Sosyal medya, hayatlarımızı daha keyifli olmasına yardımcı olabilecekken, aynı zamanda hayatlarımızdan keyif almamıza da yardım edebilir. Daha önceki örnekte sosyal medyanın yıkıcı etkisinden bahsettik fakat sosyal medyanın yapıcı etkisini de bir çok sosyal sorumluluk projesinde ve iyi niyet çalışmalarında görebiliriz. Dediğim gibi bir çok şey siyah ve beyaz grilerde bulunuyor, sosyal medya da hayat gibi grilerde ve hayatımız gibi sosyal medya da grilerden keyif alıyor.

Benim size önerim sosyal medyayı yapıcı olarak kullanmak. İnsanları eleştirmek, rahatsız etmek, yıkmak üzere kullanmak değil. Bence sosyal medyanın hayatımızdaki ilişkilerini incelemek istiyorsak öncelikle bahsettiğim sosyal medyanın kullanım tiplerinden bahsetmeliyiz. Daha sonra bence sosyal medya bu paralel ilişkilerimizi yıkabilir de, bizi birleştirebilr de. Bu gücü nasıl kullanacağınız size kalmış. Aslında hayatta her şey öyle değil mi? Her zaman yıkabilirken yapmak ve onarmak ne büyük erdem. Bu yüzden bir masadayken hep telefonunuza baktığınızda bir daha düşünün, etrafınızda bol kişiler varken sosyal medyadan ne kadar keyif alıyorsunuz yoksa ilişkilerinizi boşverip telefonunuza mı kaçıyorsunuz?

Bence şimdi hemen bugün hatta şu anda bu soruları kendinize sormaya başlayın, çünkü hayat dediğimiz bugündür ve yarını yoktur. Şimdiden başlarsak değişimi ve gelişimi sağlayabiliriz.

İyi ilişkiler içerisinde olmanız dileğimle,

Yeşim Mutlu

http://www.instagram.com/yesimmutlu