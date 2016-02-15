Süper Anneler İçin 20 dakikada Egzersiz

İstanbul'da yaşıyorsanız hayat çok hızlı . Diğer şehirlerde yaşıyorsanız gerçekten şanslısınız. 3 saat gibi bir süre trafikte geçiyor ve ben bu durumdan çok mutsuzum. Temmuzdan bu yana da bir stres nedeniyle spor yapamıyorum. Ama ciddi spor yapan bir kadınımdır. Umutla yapacağım anı bekliyorum.

Çalışan ya da evde çalışan annelerin hayatı çok telaşlı ve yoğun. Her şeyi sığdırmak için mücadele veriyoruz. Belki bir spor kulübüne gidiyoruz ya da evde spor yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmayı istiyoruz. Ama nasıl? Bir anne olarak bu çılgın yaşamın içine spor nasıl sığacak ? Eminim içinizden bir çok kişi bunu defalarca kendine sormuştır.

Gerçekte, ihtiyacımız olan tüm hedeflerimize ulaşmak bir hafta 20 dakika, 5 gün spor yapmak. Hem ev, hem iş hem de üç çocuk annesi olarak 5 gün 20 dakika'nın nefes almak için ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Ama fiziksel olarak formda kalmamızda şart.

Pilates ve spor hocam Emrah Benli'ye neler yapabileceğimizi sordum. Emrah Hoca; her zaman yağ yakmak için kardiyo, vücut geliştirme ve karın eğitimi bir arada yapmak gerektiğini söylüyor. Bana göre de kesinlikle doğru . Çünkü benim egzersiz planlanımda da buna göre planlama yapmıştık. Belki sizler de farklı günlerde 20 dakikalık egzersiz ile kendinize en uygun olanı yapabilirsiniz. Unutmayın tek egzersiz 6-8 dakika yapılacak.