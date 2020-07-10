Tiktok; Dünyada 2 milyar kez indirilen Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan 15 sn'lik videolar paylaşılan bir platform. Tiktok videolarının ilgi çekebilmesi için kullanıcılar saçmalık, gariplik ve komiklik üzerine paylaşımlar yapıyor. Tiktok ülkemizde çok sevilen bir uygulama. ABD ve Hindistan'dan sonra en çok kullanan ülke olarak Türkiye geliyor. En fazla gençler ve çocukların kullanması da dikkat çekici.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların tüm kişisel verilerine eriştiği iddia edilen TikTok uygulaması farklı ülkelerde yasaklanmaya, soruşturulmaya başlandı bile! İngiltere ve Hollanda çocukları korumak için TikTok üzerine soruşturma açarken Avrupa Birliği'de uygulama ile ilgili yaptırımlara hazırlanıyor. Hong Kong'ta yürürlüğe giren güvenlik yasasıyla birlikte TikTok kullanılmıyor. Ülkemizde de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK) uygulamanın kişisel bilgileri ihlal edip etmediği veri güvenliği açığı iddiaları üzerine inceleme başlatmış durumda.

Tiktok kullanıcıları bir amaç uğruna hayatlarında olan ya da olmayan özelliklerini gözler önüne sunmak için her türlü yolu deniyor. Abartılı hareketler kadar hakaretler, ilginç eylemler TikTok'ta mübah sayılıyor. Kısa sürede fark edilmek, ünlü olmak hayaliyle çok kişi bu dünyanın içinde. İnsanların şöhret olma ihtiyacı TikTok'ta abartılı durumda.

Güncel ve popüler olan ne varsa TikTok'ta o kadar etkileşim alıyor. Uygulamada etiketler önemli bir role sahip olduğu için ilgi alanına göre herkes istediği etiketi arayabiliyor. Meydan okumalar, şakalar, grup etkinlikleriyle birleşiyor. TikTok'ta popüler olan şarkılar söyleniyor, garip dans figürleri, saçma hareketler ve soru-cevap etkinlikleri revaçta. Popülerlik uğruna gerçek hayatta asla yapılmayacak hareketler, davranışlar "rol yapıyorum nasıl olsa" diyerek normal sayılıyor. Dijital kişilik ve gerçek kişilik birbirine karışıyor. Etkileşim, beğeni ve yorum sayısıyla popülerlik uğruna hayatlar suistimal ediliyor.

Dün Afyonkarahisar'da Tiktok'ta paylaşmak için video çekerken taş ocaklarının açtığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Oğuzhan Baylan haberini tüm haber sitelerini ve televizyon ekranlarından izledik. Daha önce de benzer durumu selfie çekerken görmüştük. Ne üzücüdür ki etkileşim arzusu hayatlara mal oluyor.

Tiktok; kullanıcılar arasında akımları oluştururken kimse bağımlılık, yeme bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir mi diye düşünmüyor. Ayrıca paylaşılan videolara sonrası gelen yorumlar sıklıkla küfür ve argo içerirken kimse şiddet mesajlarına ya da videolarına tepki vermiyor. Çıplaklık, cinsellik, şiddet, uyuşturucu kullanımına teşvik videolarını yaşı küçük olanda büyük olanda izliyor. Siber zorbalık, cinsel istismar, çevrim içi güvenlik sorunları fazlasıyla ortaya çıkıyor. Video paylaşımlarıyla kullanıcılar hedef haline geliyor. Ailelerin, gençlerin ve 13 yaşından küçük çocukların çok dikkatli olması gerekiyor. Kötü örnek teşkil eden içerikler TikTok'ta fazlasıyla mevcut. Çocuklar için ciddi filtreleme uzak tutmak en iyisi.

Sosyal medya kullanımının en büyük yan etkisi bağımlılıkken insan sağlığına verdiği zararlar ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Sosyal medyanın aşırı kullanımının depresyon, kaygı, stres, huzursuzluk vb sorunlara yol açtığı ortaya koyulmuş durumda. .

Şimdi size soruyorum "Sosyal Medya İçin Ölmeye Değer mi?

Yeşim Mutlu

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