"Yapamam" cümlesini etrafınızda çok duyar mısınız? Duyarsam da kim söylerse söylesin hayır diyorum hayır. "Yapabilirsin!" Evet, yapabilirsiniz. Şu hayatta her şey istemekle başlıyor. Eğer siz isterseniz yapamam dediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Çok sık rastlarsınız . " Yaz geliyor sekiz kilo vermem lazım. Ama yapamam. Su içsem yarıyor. " Hadi canım sende suyun ne zaman kilo aldırdığı görülmüş. İçten istemedikten sonra aklın hayır ağzın evet derken olmuyor işte.

"Spor yapmak istiyorum ama vaktim yok" Vaktin var sen kendine zaman ayırmaktan öte bahane bulma halindesin. Çok istesen yapabilirsin.

"Sağlıklı beslenmek istiyorum. Ama işten vaktim yok. Yapamıyorum." Hayır yapabilirsin sabah bir saat erken kalkarak çocuklarına yemek pişiren çok kişi tanıyorum ben.

"Kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum. " Hayır okuyabilirsin her gece uyumadan önce beş dakika dahi okusan olmaz mı?

En basit en çok şikayet edilen hallerden bir kaç tanesini yazdım buraya. Sizin de vardır belki bir "yapamam" hali. YSM olarak "yapamam" demem kolay kolay.Yapamayacağım varsa ki zorlarım kendimi. Sağlık olsun yeter ki derler ya aynen öyle işte. Son zamanlarda kansızlıkla uğraşıyorum. Alıştım artık uzun yıllardır kansızlık var bende. Düşüyor, çıkıyor. Tırnaklarım kırılıp, saçlarım avuç avuç dökülmeye başlayınca anlıyorum bir haller oluyor. Bu haldeyken diyet yapma, spor yapma deniyor. Ama ben yapıyorum. Çünkü bana mutluluk veriyor yaptıklarım. Kim vazgeçer ki mutluluktan?

Geçtiğimiz hafta benimde konuşmacı olarak yer aldığım "İş Dünyasında Kadının Ayak izleri" panelinde harika bir kadınla tanıştım. Kendisi görme engel-siz harika bir kadın. Kendi cümlesiyle aktarıyorum. "Görme engelli kadınların hiç bir engele maruz kalmaması için 'Rehber Köpekler Derneği'ni kurdum. " Evet bu kadın Av. Nurdeniz Tunçer. Sekiz yaşından sonra hikayesi değişen bir kadın. Her türlü zorluğa meydan okuyup üretebilen düşünebilen muhteşem kadın. "Engelim var, görmüyorum, yapamam değil engelim olsa da yapabilirim, hiçbir şey bana engel olamaz diyen görme engelli bireylerin toplumda hak ettikleri yerlere kavuşmalarını sağlamak" amacım diyor. Av Nurdeniz Tunçer. Sizce yapamam diyor mu hayır, hayır..

Çok farklı yerlerde olacağımı size peşinen söylemiştim. Yine geçen hafta ebebek ev sahipliğinde Aret Vartanyan’ın Yaşam Atölyesi’nde; Ebeveyn Koçu Figen Kırca tarafından “Çocuk yetiştirme becerisi güçlü ve bilinçli bir anne olma”nın yöntemlerinin aktarıldığı "Süperannelik" etkinliğine katıldım. Çok faydalı bir etkinlikti ayrı bir konu ayrıca yazmalıyım. İşte bu etkinlikten ayrılırken katılan annelere minik hediyeler hazırlamışlar. Ve o kadar anlamlı bir hediye ilettiler ki ben yazmadan asla geçmek istemedim. TEKSEM "Engelsiz Anneler ve Sabunları". Hikayesini anlattılar ve donup kaldım. Elimde tuttuğum sabun en az üç engele sahip anneler tarafından evde yapılıyormuş. Aileye gelir sağlamak amacıyla. En az üç engel ne demek? Diğer yanda "yapamam" cümlesi. Bakın üç engeli çocuğu olan bir anne ne yapıyor?

Şimdi biraz anlatabildim mi ? Yapamam demeyin yapabilirsiniz. Siz istedikten sonra hayatta yapamayacağınız hiç bir şey yok.

O kadar çok eksik yanımız var ki.. Siz de bir yerlere dokunabilirsiniz. Önce kendinizden başlayın. Gerisi gelir.Yapın hadi.

YSM