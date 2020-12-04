Sanatın iyileştirici gücüne inanıyor musunuz? Ben her zaman inandım, inanıyorum. Size de çok zorlandığınız zamanlarda iyi bir müzik, iyi bir film, fotoğraf, iyi bir kitap ve bir resime dalarak içinde bulunduğunuz ruh halini değiştirmenizi öneririm. "Bunlar bana göre değil" diyorsanız da bir kez dahi sanata şans vermenizi dilerim.

Sayısız esere imza atmış, "Atatürk: İz bırakan ilkler" portre sergisiyle kalpleri fethetmiş ressam Ergün Başar ile pandemi sebebiyle çevrim içi gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşmak istiyorum.

Yeniden doyasıya sergi gezeceğimiz günlere...

Ergün Bey; ilk resminizi hatırlıyor musunuz?

İlk resmimi hatırlıyorum. Ortaokul son sınıftaydım, kendi portremi yapmıştım.

Özgeçmişinize baktığımda İstanbul Arkeoloji Müzesinde karakalem resimler yapmaktan tutunda anatomi kürsüsünde desen çalışmaları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, sanat felsefesi, pedagoji sertifikası, seramik, mozaik vb. çok geniş bir yelpaze görüyorum. Sanat ile yolunuz nasıl kesişti.

Daima sanatla iç içe yaşadım. Sanattan ayrılmayıp, her ressam olarak hayatımı kazandım.

Ressam olmak çocukluk hayaliniz miydi? O zaman size ilham veren en beğendiğiniz ressam kimdi?

Ressam olmak hayalimdi, bu hayalimi gerçeğe dönüştüren resim öğretmenim oldu. Onun resimleri bana ilham verdi.

Şu an eserlerini ve sanat duruşunu sevdiğiniz ressamlar kimler?

Beni yetiştiren 1980'den sonra birlikte çalıştığım Prof Dr Sabri Berkel'in resimlerini severim. Yaptığım resimler onunkiler ile taban tabana zıttır. Yerli ressamlardan çok heykel sanatçısı İlhan Koman'ı çok severim. Ayrıca Kuzgun Acar'da çok değerli önem verdiğim sanatçıdır.

Uzun süre Prof Dr Sabri Berkel'in asistanlığını yaptınız. İngiltere, Hollanda ve Fransa'da resim üzerine çalışmalar yürüttünüz. 21 kişisel 5 karma serginiz var. Sanat ilhamınızı nereden alıyorsunuz.

Sizin deyiminizle sanat ilhamını yaşantımdan, inandığım değerlerden alıyorum. Sanatım geçmişi, bugüne ve geleceğe bağlıyor.

Kendinizi sanat alanında nasıl tanımlarsınız? Hangi resim akımını kendinize daha yakın buluyorsunuz?

2014 yılından itibaren "Atatürk: İz Bırakan İlkler" teması üzerinde suluboya ve yağlı boya (260x200cm) üzerinde çalışıyorum. Hiçbir resim akımını kendime yakın bulmuyorum.

Yaptığınız devasa portrelerle dikkati çekmeniz bir yana; 2x2.60 metre ebadında ortaya koyduğunuz çalışmalarla da Türkiye'de bir ilksiniz. Bu kadar büyük portreler resmetmeye iten neydi?

Geçmişi ve bugünümüzü insanların başarılarını topluma tanıtmak, unutturmamak, hem tarih, hem bugün, hem gelecek, bu toplumun yaşarken değerlere sahip çıkmasını ve onlar için bir şeyler yapmasını istiyorum.

Eserlerinizde "evet bu Ergün Başar imzası" dedirten unsurlar var mı?

Bugüne kadar Türkiye'de seri olarak portre konusu işlenmedi. İlk defa ciddi anlamda seri "Atatürk portreleri" yapılırken, yaşayan ve aramızda olmayan seçkin insanların portresi yapılmaya devam ediyor.

25 portreden oluşan "Atatürk: İz Bırakan İlkler" sergisiyle ilkleri başarmış 25 ünlü ismi resmettiniz. Bu serginin yola çıkışı genç nesillere bu kişilere tanıtmaktı. Resimler aracılığıyla mesajınızın ulaştığını düşünüyor musunuz?

25 sayısı 40'a dayanmış olmakla birlikte bu sergi dört büyük şehirde açıldı. Eylülde İstanbul'da MKM Kültür Merkezi'nde açılacaktı iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in desteği ile 3000 m2 alan üzerinde 1 Nisan 2021 tarihinde çok geniş kapsamlı sergimiz olacak (Pandemi izin verirse). Resimler aracılığı ile esas mesajımız uzun soluklu bir yol.

Bütün eserlerinizi, 30 Ocak 2020 tarihinde (2014'ten sonra yapılan portreler) "Ergün Başar Portre Müzesi" yapılması kaydıyla Eskişehir Halkına bağışladınız. 2014 sonrası yapılacak eserler, müzenin envanterine ait olacakken eski eserleriniz ne olacak? Onlarla ilgili planınız var mı?

2044'ten sonraki bütün eserlerimi Eskişehir Halkına (Ergün Başar Porte Müzesi yapılmak kaydı ile) bağışladım. 2014 yılına kadar yaklaşık 1000 adet resim yaptım., bunları da bağışlamayı düşünüyorum. Ayrıca kurumsal ve şahsi koleksiyonerlere bedelsiz de verebilirim.

Resim yapmak isteyen ama bir türlü harekete geçemeyen kişilere ne önerirsiniz?

Resim yapmak isteyen kişiler, gençler, orta yaşlılar, yaşlılar, iyi bir hoca nezaretinden -eğer sabır ve sevgileri varsa- emen başlamalarını salık veririm. Bana ait ders verdiğim bir sanat kurumu var, bununla mutlu oluyorum.

Sizin eklemek istedikleriniz...

Benim de eklemek istediğim şey; sanat eğitimi alacak öğrencilerime, resim, dekoratif resim, mozaik, seramik, tasarım, heykeli iyi öğrenmelerini ve geleneksel sanatımızı da bu arada ihmal etmemelerini salık veriyorum.

Değerli ressam Ergün Başar'a söyleşi için çok teşekkür ederim.

Sağlıkla, keyifle, sanat dolu günlere.

Yeşim Mutlu