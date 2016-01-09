Yeni Yıl Yeni Bizi Getirir Mi?

“Eğer hiçbir şeyi değiştirmezsen, hiçbir şey değişmez!” – Tony Robinson

Okurken bazılarınız ne kadar doğru bazılarınız da acaba, bazılarınız da hadi canım sende diyebilirsiniz. 2015 geride kaldı. 2016 için de daha gelmeden yeni yıl için neredeyse dört bir yandan istekler sıralandı. Ne değişecek? Siz değişirseniz değişecek net..

Herkesin yapılacaklar listesi, yeni kararları ve hayalleri var. Umarım hepsi gerçek olur.

Kişisel olarak geçen yıla kadar kendimle hesaplaşır ve bir daha bunu bunu yapmayayım diye kendimle konuşurdum. Bu yıl ilk kez yapmadım. O , bu, şu, o olsun demedim. Sanırım yaş alıyorum :) Hepimizin kendine özel inanışları var. "Yaşamım bu olursa daha güzel olur" diyen kişi çok etrafımda. Özel günlerde bunu daha da çok duyuyor insan. Hepimiz bir şeyler değişsin istiyoruz . Daha iyi , daha güzel, daha mutlu olsun hayata. Sanki bir detay eksik kalıyor ya da atlıyoruz. Hiç bir şey yok ki tek günde değişsin. Zaman diyorum sadece zaman.

Değişim zaman gerektirir ve olabilecek bu değişimleri de sağlayacak biziz. Kendim adına konuşayım. Yıllardır değiştirmek istediğim ama bir türlü değiştiremediğim bir huyum var. Artık geride kalsın ve bu yıl yaşamayayım dedim. Peki ne yaptım daha 2016 gelmeden konuyla ilgili destek aldım. Evet, çünkü ben bunu beceremiyordum. Kendimi kandırıp duruyordum. Kendimi bu konuda kabul etsem aslında değişecekti her şey. Ben bunun için adım attım çünkü hayatıma gelen ya da giden kimse değişmeyecekti. Değişim başladı mı evet. Hemen değişse, şimdi değişse. Sihirli bir değnek yok olsa keşke. Yaşadıklarımdan öğrendiklerim daima yanıma kar. Şu var ben artık o duyguyu yaşamak istemiyorum. Evet ben bunu değiştirmek için kararlı davrandım. Değiştirdim!

Size yeni yıla girmeden önce okuduğum bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Richard Wilkins "Mental Tonic" (Zihin Açıcı) adlı kitabından bir kaç alıntı yapmak istedim.

Gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.

Pencerenizin camı kirliyse dışarı çıkıp manzarayı parlatmanız boşunadır.

Eğer siz kendinizi sevmiyorsanız başkası neden sevsin.

Kahkaha ruhun dansıdır.

Mucize, enerjinizi korkularınızı değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.

Mutluluk makineye benzer. Ne kadar basit olursa o kadar az bozulur.

Cennete gitmenin iki yolu vardır: Gerçekten öldüğünüz zaman, g erçekten yaşadığınız zaman

Her şey değişiyor inanın buna. Sessizce kendinizi dinleyin. Etrafınıza bir bakın .

İnanın insanın kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey var o da kendisi. Bu sebeple değişin, değiştirin. Robot değiliz bunu hiç unutmayın. Geçmişi geleceğe taşımadan kendinizi severek değişmeyi kabul edin önce. İşte o zaman yeni bir biz başlar.

Hayatımda olan , hayatımdan giden ve hayatıma gelecek olanlara teşekkür ederim GERÇEKTEN :)