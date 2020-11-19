Pandemi sebebiyle sevdiğimiz arkadaşlarımızdan çok uzakta kaldık. Online platformlar dışında yüz yüze görüşmeyi çok kişi tercih etmiyor. Görüştüğümüzde de sosyal mesafeli, maskeli, mesafeli şekilde görüşüyoruz. Herkes gibi ben de olağanüstü temkinli ve dikkatliyim.

Sosyal hayatımız durma noktasını çoktan geçti. Durduk, dinlendik, düşündük ve bu süreçte kendimizi geliştirdik. Açıkçası her şartta üretmeli ve hayatı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Aylar sonra sevgili Bengü Arslan ile bir araya geldik. İnsan sevdikleri göz önünde olunca onunla ilgili gelişmeleri nedense paylaşmayı unutabiliyor. Bengü ile sohbetimizden kesitleri ve yeni girişimini paylaşmak istedim. Bengü'de çok dostum gibi yeni girişimini ilk kez benimle paylaştı. Umarım diğer dostlarım gibi ona çok şans getirir.

İki aslan burcu kadınının sohbeti de başka keyifli oluyor. Umarım okurken bizi hissedersiniz. Bengü'cüğüm yıldızın hep parlasın :)

Bengü'cüğüm; bugün bana harika haberler verdin. Çok teşekkür ederim. Yeni projeni açıklamadan önce biraz senden biraz Bourz'dan biraz Dazzle'dan konuşalım mı?

Yeşimciğim çok teşekkürler. Senin uğuruna inanıyorum ve yeni girişimlerimi ilk seninle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

En sevdiğim şey, tabii ki konuşalım. Bourz stratejik marka iletişim danışmanlığı ve konsept sosyal medya içerik yönetimi danışmanlığı yapıyor, yeni trendleri takip edip bunları etkili bir şekilde gerçek hayata ve iş planlarına uyarlıyor. 20'ye yakın sektörde deneyime sahip. Geniş bir influencer ağı ve işi bilen bir editoryal ekibi var. Bu kaynakları ve dijital dünyanın en son trendlerini kullanarak bir markanın dijital dünyada ihtiyacı olan tüm hizmetleri veriyor. Bourz'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliği müşteri memnuniyetinin en üst seviyelerde olması ve markalarının cazibelerini arttırmak yönündeki özel konsept projeleri.

Gelelim Dazzle'a. Dazzle; lifestyle bir içerik portalı. Gündemi sürekli takip eden, gelişmelerden anında haberdar olmak isteyenler için güncel içerik sağlayan "Dazzle" ile yoğun iş temposu içerisinde gündemi kolayca takip edebiliyor okuyucularımız. Moda, güzellik, sanat ve iş dünyası en çok içerik ürettiğimiz konu başlıkları. Dazzle Eye'da video içerikler özel röportajlar yer alıyor. Yakında ise "Dazzle Pod" okuyucularımın hizmetine açılacak.

Pandemi sürecinde hepimiz içimize çekildik. Sen bu süreci nasıl değerlendirdin? Neler yaptın?

Hepimiz için farklı bir deneyim oldu bu süre. 3 ay gibi bir süreyi de ailemin yanında geçirmek bana sürecin pozitif yanı oldu. İnsanoğlu her şeye çok çabuk adapte oluyor. Bir an önce bu süreci sağlıkla atlatmamız ümidi ile.

Dijital tarafı ağır basan bir ajans olduğumuz için, evden çalışma temposuna ayak uydurduk.

Daha önce ajans olarak birçok krizi çözdük ama içinde bulunduğumuz durum ben ve ekibim için de oldukça farklıydı.

Önce durumu sindirebildiğimiz kadar sindirdik ve ekip arkadaşlarımızla hem kendi içerik mecralarımız hem de müşterilerimiz/danışanlarımız için ne yapabileceğimizi ve sektör bazında nasıl stratejik kurgular yapacağımızı tartışmak için bir araya geldik -tabii ki zoom üzerinden :)

Yıllardır marka toplantılarımızda, dijitalleşmenin önemi için saatlerce dil dökerken, bu süreç dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Biz müşterileri ikna etmeye çalışırken, bu süreçte onlar bu süreci hızlandırmamız için talepte bulundular. Biz de oldukça sıkı çalıştık diyebilirim. Pandemi sürecinde hizmetlerimize olan talep arttı ve çok çalıştık, çok ürettik... İçimize pek çekilemedik ama önceliklerimiz, beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız oldukça değişti.

Femmeperial nasıl ortaya çıktı? Yeni girişiminde neler bulacağız? Diğer girişimlerin Bourz ve Dazzle devam edecek mi? Yoksa hepsi Femmeperial ile mi yol devam edecek?

Bourz benim bebeğim gibi... Bourz ile çok başarılı işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz, çok güzel bir ekibimiz var. Süreç içerisinde ekibimiz büyüdü ve yeni danışman kadromuzla beraber, hizmet kalemleri de eklenmeye başladı. Bir yandan Dazzle aktif ve güzel bir ivme ile devam ediyor. Bourz'un kurgusunu değiştirmektense bir ana yapı inşa etmek ve tüm girişimlerimizi aynı çatı altında toplamayı istedim. Bourz yoluna içerik ve sosyal medya alnında devam edecek. Femmeperial ise, Stratejik İletişim Danışmanlığı, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar, Pazar Araştırmaları, Ürün Geliştirme & Konsept Danışmanlığı, E-Ticaret & Teşvikler, Yurt Dışına Açılma & Yatırım Danışmanlığı alanlarında sektöründe uzman danışanlarla hizmet veriyor.

Profesyonel yüzücü olduğun kadar teniste de şampiyonlukların var. Spor eğitiminin hayatına nasıl katkısı oldu?

İş hayatının zorlu şartlarına uyum sağlayıp en tepede kalabilmek için bir sporcu gibi "antrenmanlı" olmak şart der uzmanlar! Kesinlikle doğru :) Günümüzün ağır ve rekabetçi çalışma koşullarında en iyi olabilmek günden güne zorlaşıyor. Üstelik çok çalışmanın getirdiği sağlık sorunları da cabası... 5 yaşından beri profesyonel olarak spor yapan bir kadın olarak oldukça antrenmanlıyım. Rekabete, çok çalışmaya, fiziksel ve zihinsel olarak çok yorulmaya, disiplinli olmaya, sürekli zinde olmaya, yenmeye, yenilmeye, çabalamaya, yarışmaya - en çok kendimle-... Hayat yalnızca mutlu anılar ve deneyimlerle dolu değil. Mutsuzlukla ya da olumsuzluklarla baş etmeyi öğrenmek, yüzleşmek gerek. Kaçmak yerine üzerine gitmek gerek... Tüm bunları spora ve aileme borçluyum.

Her zaman çok şık, bakımlı ve çok hoşsun. Güzellik sırların var mı?

Çok teşekkür ederim. Sırlarım yok aslında :) Kendimi olabildiğince sevmeye çalışıyorum, ruhumu, bedenimi... Sevdiklerine iyi bakmak zorundasın ki onlar da sana iyi baksın :) Bedenimi ve cildimi iyi tanıyorum ve galiba en çok da keyfim ve kahyasını dinliyorum :) Bir sır varsa o sır kesinlikle mutluluk ve huzur.

İş hayatın kadar renkli dünyanla seni izlemekten keyif alıyorum. Anneannen, baban, annen hepsi harika insanlar. İş kadar ailene de çok düşkünsün.Uzakta olmanıza rağmen bu dengeyi nasıl sağlıyorsun?

Renkli dünyamın mimarı kesinlikle ailem. Onlar benim en büyük şansım. Mesafe olarak uzağız ama her fırsatta ya ben onları ya onlar beni ziyarete geliyor. Birlikte kaliteli zaman geçirmek konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Senenin ortalama 1 ayını birlikte geçiriyoruz, yurt içi ve yurt dışı yüzme yarışlarında hep beraberiz. Babamda emekliliğinin ardından yüzmeye başladı ve birlikte açık deniz yarışları yüzüyoruz, güzel tatlı anılar biriktiriyoruz, çok da eğleniyoruz. Antrenörümüzde annem olunca daha da keyifli oluyor. Biliyorsun kendisi, Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını :) Babam kahramanım, annem rol modelim, anneannem meleğim, kardeşim de bebeğim, en büyük özlemim. Kardeşimi çok sık göremiyorsun maalesef sosyal medyamda çünkü kendisi Dubai'de eşi ve çocukları ile yaşıyor, bir süredir oldukça uzağız.

Günümüzde girişimci olmak isteyenlere neler önerirsin?

Her şey bir hayalle başlar ama önemli olan bu hayal uğruna feda edebileceklerinizdir. Kendi işinizi kurduğunuz zaman, maaşlı olarak çalıştığınız işinizden çok daha uzun saatler çalışacaksınız. Bu nedenle yaptığınız işi tutkuyla sevmeniz şart. Yaptığınız işi severseniz "iş" olarak görmezsiniz.

Kimseden onay beklemeyin. Dünyanın en başarılı fikirlerinde bile ilk başta "çılgınca, gereksiz, anlamsız" yaftası yapıştırıldı. Ama iyi bir planlama şart. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin. Sektör uzmanlarını, öngörülerini iyi takip edin, bolca okuyun, sezgilerinize güvenin. Eğer işinizi büyütmek istiyorsanız yatırım yapmaktan korkmayın. Harcadığınız paraya üzülmek yerine bu yatırımların size sağlayacağı faydalara odaklanın.

Bu keyifli röportaj için sana çok teşekkür ederim.

Yeşim Mutlu

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