Yetişkinlerde Pişik Neden Olur? Pişik Nasıl Geçer, Ne Kadar Sürer?

Pişik durumu hayat kalitesini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu durum günlük akışın bozulmasında önemli bir etkendir ve önemli sorunlara neden olabilir. Pişik durumunun geçmesi oldukça kolay yöntemlerle sağlanabilir.

Yetişkinlerde Pişik Neden Olur?

Pişik durumunun temel nedenleri arasında bağışıklık sisteminin zayıf olması gelmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda genital ve vajinal bölgelerde mantar oluşumu sık görülen bir durumdur. Mantar oluşmasının ardından da pişikler oluşmaya başlar. Bunların yanı sıra sıcaklık ve terleme de pişik nedenleri arasında gelmektedir.

Özellikle ter durumunun oluşturduğu mantar ve benzeri lifler pişiklerin oluşmasında en önemli etkendir. Kimyasal mendil (yüksek alkollü), dar giyinme, saten ve sentetik iç çamaşırı kullanımı da pişiğe neden olabilir. Aşırı kilolu insanlarda da koltuk altı, genital ve vajinal bölgelerde pişik durumu sık görülür. İshal, cilt hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonları, genital ve vajinal bölgelerde görülen hijyen eksikliği de pişiklerin başlıca nedenidir.

Pişik Nasıl Geçer?

Pişik neden olur sorusunun yanı sıra pişik nasıl geçer sorusu da halk arasında oldukça merak edilmektedir. Öncelikle pişik oluşumunu engellemek için vücudun katlanan yerlerini (kasık, koltuk altı, bacak arası) deri temasından kesmek gerekir. Bu bölgeleri kumaş ile muhafaza etmek pişik oluşumunu engellemektedir. Pişik olunduğu takdirde profesyonel bir yardım almadan da kremler ile kişisel tedavi mümkündür. Ancak pişik bölgesinde görülen morarma ve kızarmaların artması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Krem tedavisinin yanı sıra pudra kullanımı da pişik olan bölgede yanma hissini dindiren en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bunların yanı sıra pişik olan yerleri sabun kullanmadan soğuk su ile bolca yıkamalı ve iyice kurulanması gerekmektedir. Pişik olan bölgelere buz konması da etkili olsa da direk olarak bölgeye uygulanması çatlakların görülmesine sebep olabilir.

Pişik Ne Kadar Sürer?

Pişik durumunun geçme süresi tam olarak hesaplanamaması ile birlikte tamamen uygulanacak olan önlemler ile paralel bir durumdur. Hemen müdahale edilen pişikler 2 - 3 saat içerisinde geçerken geç müdahale durumunda bu süre daha fazla uzayabilir. Öte yandan mantar ve cilt hastalıkları nedeniyle oluşan pişiklerin geçme süresi tedavi sürecine bağlıdır.