Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yetişkinlerde Pişik Neden Olur? Pişik Nasıl Geçer, Ne Kadar Sürer?
18.02.2021 - 16:26 |

Yetişkinlerde Pişik Neden Olur? Pişik Nasıl Geçer, Ne Kadar Sürer?

Özellikle yaz aylarının en büyük sorunlarından bir tanesi de havaların ısınması ile birlikte kasıklarda oluşan yanma hissidir. Pişik durumu sadece bebeklerde görülmez, özellikle bahsi geçen dönemlerde yetişkinlerde de görülebilir. Yetişkinlerde pişik neden olur? Pişik nasıl geçer, ne kadar sürer? Tüm bu merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Yetişkinlerde Pişik Neden Olur? Pişik Nasıl Geçer, Ne Kadar Sürer?
ABONE OL

Pişik durumu hayat kalitesini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu durum günlük akışın bozulmasında önemli bir etkendir ve önemli sorunlara neden olabilir. Pişik durumunun geçmesi oldukça kolay yöntemlerle sağlanabilir. 

 Yetişkinlerde Pişik Neden Olur?

 Pişik durumunun temel nedenleri arasında bağışıklık sisteminin zayıf olması gelmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda genital ve vajinal bölgelerde mantar oluşumu sık görülen bir durumdur. Mantar oluşmasının ardından da pişikler oluşmaya başlar. Bunların yanı sıra sıcaklık ve terleme de pişik nedenleri arasında gelmektedir.

 Özellikle ter durumunun oluşturduğu mantar ve benzeri lifler pişiklerin oluşmasında en önemli etkendir. Kimyasal mendil (yüksek alkollü), dar giyinme, saten ve sentetik iç çamaşırı kullanımı da pişiğe neden olabilir. Aşırı kilolu insanlarda da koltuk altı, genital ve vajinal bölgelerde pişik durumu sık görülür. İshal, cilt hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonları, genital ve vajinal bölgelerde görülen hijyen eksikliği de pişiklerin başlıca nedenidir. 

 Pişik Nasıl Geçer?

 Pişik neden olur sorusunun yanı sıra pişik nasıl geçer sorusu da halk arasında oldukça merak edilmektedir. Öncelikle pişik oluşumunu engellemek için vücudun katlanan yerlerini (kasık, koltuk altı, bacak arası) deri temasından kesmek gerekir. Bu bölgeleri kumaş ile muhafaza etmek pişik oluşumunu engellemektedir. Pişik olunduğu takdirde profesyonel bir yardım almadan da kremler ile kişisel tedavi mümkündür. Ancak pişik bölgesinde görülen morarma ve kızarmaların artması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

 Krem tedavisinin yanı sıra pudra kullanımı da pişik olan bölgede yanma hissini dindiren en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bunların yanı sıra pişik olan yerleri sabun kullanmadan soğuk su ile bolca yıkamalı ve iyice kurulanması gerekmektedir. Pişik olan bölgelere buz konması da etkili olsa da direk olarak bölgeye uygulanması çatlakların görülmesine sebep olabilir. 

 Pişik Ne Kadar Sürer?

 Pişik durumunun geçme süresi tam olarak hesaplanamaması ile birlikte tamamen uygulanacak olan önlemler ile paralel bir durumdur. Hemen müdahale edilen pişikler 2 - 3 saat içerisinde geçerken geç müdahale durumunda bu süre daha fazla uzayabilir. Öte yandan mantar ve cilt hastalıkları nedeniyle oluşan pişiklerin geçme süresi tedavi sürecine bağlıdır. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Smear (Simir) Testi Nedir, Neden Yapılır? Smear Testi Nasıl Yapılır?

Smear (Simir) Testi Nedir, Neden Yapılır? Smear Testi Nasıl Yapılır?

Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır? Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır? Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Böbrek İltihabı Nedir? Böbrek Enfeksiyonu (İltihabı) Belirtileri Nelerdir?

Böbrek İltihabı Nedir? Böbrek Enfeksiyonu (İltihabı) Belirtileri Nelerdir?

Suni Gözyaşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Suni Göz Damlası Nasıl Damlatılır?

Suni Gözyaşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Suni Göz Damlası Nasıl Damlatılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet