Yiğit İsminin Anlamı Nedir? Yiğit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Erkek isimleri arasında en çok tercih edilenlerden biri Yiğit ismidir. Birden farklı anlamı barındıran ismi detaylı bir şekilde sizler için araştırdık ve anlamlarını paylaştık. Yiğit'in ne demek olduğu ve Kuran'da geçip geçmediğine ait bilgileri derledik.
Yiğit ismi analizi ve anlamlarıyla merak edilen bir isimdir. TDK'daki anlamı da birden fazladır. Kökeninin Türkçe olması itibariyle farklı dillerle bağlantısı yoktur. Temel olarak güçlü, delikanlı ve cesur erkek manalarında kullanılmaktadır.
Yiğit Ne Demek?
Yiğit hem kelime olarak hem de özel isim olarak dilimizde sıkça kullanılmaktadır. Günlük dilde kullanılan yiğit kelimesi ve erkek ismi olan Yiğit aynı anlamları taşımaktadır. Yiğit Türk Dil Kurumu'na göre şu anlamlara gelmektedir:
Güç sahibi
Yürekli kişi
Delikanlı
Mert
Düşündüklerini söylemekten sakınmayan ve cesurca istediğini söyleyen kişi
Kahraman
Alp
Genç erkek
Adam
Görüldüğü üzere yiğit kelimesi korkusuz ve kuvvetli kişileri temsil etmektedir. Aileler çocuklarına isim verirken anlamlarına dikkat etmektedir. Yiğit isminin anlamını bilenler isim seçerken daha bilinçli tercihlerde bulunabilir. Ayrıca Türkçe kökenli bir sözcük olduğu için dilimize yabancı bir kelime değildir.
Yiğit isminin karakter analizine göre bu ismi kullanan kişiler soğukkanlı ve kararlı olurlar. Korumacı, sahiplenici ve cesur bir karaktere sahiptirler. Dürüstlüğe, sadakate ve sevdiklerine fazlasıyla önem verir.
Yiğit İsmi Kuran'da Geçiyor mu?
Kuran'ı Kerim'de yer alan ayet ve surelerde geçen kelimelerin bir kısmı isim olarak kullanılmaktadır. Kuran'da geçen bu isimlerin İslam dininde farklı manaları da bulunmaktadır. Ancak Yiğit ismi Kuran'ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almamaktadır.
Yiğit ismi Kuran'da geçmese de İslam dininde caiz olarak kabuk edilmektedir. Çünkü bu isim İslam dinine ya da kültürüne aykırılık içermeyen anlamlara sahiptir. Bu sebeple erkek bebeklere bu isim sıkça koyulmaktadır.