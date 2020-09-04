Yiğit İsminin Anlamı Nedir? Yiğit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yiğit ismi analizi ve anlamlarıyla merak edilen bir isimdir. TDK'daki anlamı da birden fazladır. Kökeninin Türkçe olması itibariyle farklı dillerle bağlantısı yoktur. Temel olarak güçlü, delikanlı ve cesur erkek manalarında kullanılmaktadır.



Yiğit Ne Demek?



Yiğit hem kelime olarak hem de özel isim olarak dilimizde sıkça kullanılmaktadır. Günlük dilde kullanılan yiğit kelimesi ve erkek ismi olan Yiğit aynı anlamları taşımaktadır. Yiğit Türk Dil Kurumu'na göre şu anlamlara gelmektedir:

Güç sahibi

Yürekli kişi

Delikanlı

Mert

Düşündüklerini söylemekten sakınmayan ve cesurca istediğini söyleyen kişi

Kahraman

Alp

Genç erkek

Adam

Görüldüğü üzere yiğit kelimesi korkusuz ve kuvvetli kişileri temsil etmektedir. Aileler çocuklarına isim verirken anlamlarına dikkat etmektedir. Yiğit isminin anlamını bilenler isim seçerken daha bilinçli tercihlerde bulunabilir. Ayrıca Türkçe kökenli bir sözcük olduğu için dilimize yabancı bir kelime değildir.



Yiğit isminin karakter analizine göre bu ismi kullanan kişiler soğukkanlı ve kararlı olurlar. Korumacı, sahiplenici ve cesur bir karaktere sahiptirler. Dürüstlüğe, sadakate ve sevdiklerine fazlasıyla önem verir.



Yiğit İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Kuran'ı Kerim'de yer alan ayet ve surelerde geçen kelimelerin bir kısmı isim olarak kullanılmaktadır. Kuran'da geçen bu isimlerin İslam dininde farklı manaları da bulunmaktadır. Ancak Yiğit ismi Kuran'ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almamaktadır.



Yiğit ismi Kuran'da geçmese de İslam dininde caiz olarak kabuk edilmektedir. Çünkü bu isim İslam dinine ya da kültürüne aykırılık içermeyen anlamlara sahiptir. Bu sebeple erkek bebeklere bu isim sıkça koyulmaktadır.