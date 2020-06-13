Yıldız Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Yıldız Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Dışarıdan bakıldığı zaman mikrokristal bir görüntüye sahip olan yıldız taşı, pek çok farklı alanda değerlendirilmektedir. Özellikle mücevher ve takı ile beraber süs eşyası olarak değişik mekanlarda kullanılır. Ayrıca sağlık konusunda insana sağladığı şifalı etkisi tedavi amaçlı kullanım potansiyeli teşkil etmektedir. Birçok medeniyet tarafından kullanılan bu özel taş, özellikle kral tahtının süslenmesi ve dekore edilmesi amaçlı zamanında öne çıkmış bir taştır.



Yıldız Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



İçerisinde silisyum oksit barındıran, simli bir görüntüsü bulunan ve farklı renklere sahip taş yıldız taşı olarak bilinmektedir. Kırmızı, pembemsi ve kahve ile yeşil renkleri içerisinden tercih gerçekleştirmek mümkün. Anavatanı açısından ise belli bir bölgeyi anlatmak mümkün değildir. Çünkü yeryüzünde yaygın olarak bulunur ve birçok farklı ülkede çıkarılır. Ancak özellikle Rusya ve Hindistan ile ABD en çok çıkarılan bölgeler arasında yer alıyor.



Farklı minerallerin ve bileşiklerin bir araya gelerek fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar üzerinden milyonlarca yıl içerisinde oluşturduğu taşlardan biridir. Kristalize bir yapıya sahip olması ile beraber, oluşumu esnasında silisyum oksit tutar. Tesbih ve bileklik ile beraber birçok mücevherat konusunda yaygın kullanılmaktadır. Özellikle simli bir görüntü sağladığı için üreticiler ürünlerinde yıldız taşına çok fazla yer vermektedir.



Yıldız Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Görsel açıdan işlendiği ve parlak hale getirildiği zaman en dikkat çekici etkiyi sağlayan değerli taşlardan biridir. Özellikle bu işlemler gerçekleştiğinde simli tarafları küçük noktalar halinde parlak olarak öne çıkıyor. Böylece göz alıcı bir şıklık sağlamaktadır. Şans anlamı üzerinden başarı getirdiğine inanılır. Çok eski tarihlerden günümüze ulaşmış ve farklı medeniyetlerin süsleme amaçlı değerlendirdiği taşlardan biridir. Ancak piyasada çok fazla sahtesi bulunduğu için, ayırt edebilmesi pek kolay değildir.



Güneş ışığında bir gün boyunca bekletilmesi ile beraber rahatlıkla temizleme imkanı sağlar. Böylece parlak görüntüsü ve simli yanları net biçimde ortaya çıkabilir. Dikkat çekici yani ile beraber gayet kusursuz bir etki sağlayan yıldız taşı tesbih, farklı takı çeşitleri ve mücevherat şeklinde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda insan sağlığına sunduğu faydaları üzerinden, şifa amaçlı tedavi için kullanılan değerli bir taştır.



- Birçok kaynakta mutluluk taşı olarak biliniyor.

- Negatif enerjiyi atarak yerine pozitif enerjinin gelmesine imkan verir.

- Şans ve aşk taşı olarak bilindiği için bu konuda kişinin yolunu açtığına inanılır.

- Hayal gücü ile beraber zeka gelişimi noktasında oldukça önemlidir.

- Küçük yaşlarda çocukların yaratıcılığına katkı sağlar.

- Güne daha zinde ve mutlu başlamak için etki oluşturur.

- Uyku düzenini dengeler.

- Dingin bir ruh hali sahip olma imkanı verir.

- Depresyonu azaltıcı etkisi vardır ve stresi yok eder.



Görüldüğü üzere Yıldız taşı daha çok ruhsal açıdan insanlığa katkı sağlayan ve bu konuda önemli getiriler sunan değerli taşlar arasında yer almaktadır.