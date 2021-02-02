Yiyeceklerle sağlıklı ilişki kurmanın formülü: Sezgisel yeme

Karbonhidrata ve şekere olan düşkünlük, stresli zamanlarda özellikle tatlıyı fazla kaçırma, aç olunmasa bile yemek yeme bireylere sonrasında pişmanlık hissi yaşatıyor. Sosyal medyanın etkisi ve toplumun dayattığı zayıf olma baskısı ile artan standart beden algısı özellikle gençleri yeme bozukluğuna itiyor. İstenmeyen kilolardan kurtulmanın yolunun popüler diyetlerden değil, sezgisel yemeden geçtiğini belirten yeme bozuklukları ve sezgisel yemede uzmanlaşmış beslenme danışmanı Evelyn Tribole ve sezgisel beslenmenin yaratıcılarından Elyse Resch, ‘Sezgisel Yeme Çalışma Kitabı’nı kaleme aldı.

Sezgisel yeme yaklaşımı, bedenin sinyallerini dinleyip onun ihtiyaçlarını gözeterek yiyecek seçimleri yapmayı sağlıyor. Tribole ve Resch de bu kitapta sezgisel yemenin ne anlama geldiğini ve ‘Yiyeceklerle Sağlıklı Bir İlişki Kurmak İçin On İlke’yi açıklıyor. Aynı zamanda içeriğindeki pek çok uygulama ile ‘Sezgisel Yeme Çalışma Kitabı’ hayat boyu bireylerin başucu kitabı olacak. Zihnin ve vücudun derin bir ilişki kurmasına yardımcı olacak kitap, bedene saygı ile bütüncül özbakımı öğretiyor. Açlık ve tatmin işaretlerini gösteren ‘Sezgisel Yeme Çalışma Kitabı’ yiyeceklerle sağlıklı bir ilişki kurmanın yolunu açacak. Sezgisel beslenmenin nazik ve iyileştirici dünyasının kapılarını aralayan kitap, fiziksel ve psikolojik anlamda yemeyle ilişkisi bozulan her yaştan bireyi bu sorunu çözmeye davet ediyor.

Okuyan Us Yayınevi tarafından yayımlanan ‘Sezgisel Yeme Çalışma Kitabı’ Uzman Klinik Psikolog Egenur Bakıner Yücebilgiç ve Uzman Psikolog Özlem Demirci Balsak tarafından çevrildi. Yemekle ilişkisini düzene sokmak isteyenler için rehber olacak ‘Sezgisel Yeme Çalışma Kitabı’, Türkiye’nin dört bir yayınındaki kitabevlerinde ve Okuyan Us Yayınevi’nin resmi online sitesinde satışta.