YKS adaylarına sınav sabahı için altın öğütler

Yaklaşık 2.5 milyon gencin kaderini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Fitoterapi Uzmanı ve Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, bu hafta sonu yapılacak sınav öncesi gençleri ve aileleri dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.

Sınavda başarılı olmak için sadece çok çalışmanın yeterli olmadığını, başarıyı etkileyen sayısız faktör olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, “Bu faktörlerin başında da sınavın hemen öncesindeki beslenme şekli ve uyku geliyor. Birkaç basit önlemle sınav başarısı artırılabilir” diye konuştu. Öğrencilere sınavdan bir gün önce kesinlikle dışarıda yemek yememelerini, evde hafif bir menüyle yeme içmeye son vermelerini öneren Dr. Buyrukçu, şunları söyledi:

Konsantrasyonu artırmak için ceviz, zeytinyağı, pekmez

“Fast food veya ağır yağlı yemekler yerine sebze ve et türü yemekleri tercih edin. Yemeği geç saatlere bırakmayın, mümkün olduğunca erken uyuyun. Sınav öncesi stresten uzak rahat bir uyku için bitki çayları tercih edilebilir, konsantrasyonu artırmak için ceviz, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, pekmez, tüketilebilir” dedi.

Sınav sabahı ise ailelere büyük görev düştüğünü hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Sınava girecek öğrenciye mutlaka yumurta ve yeşillik ağırlıklı bir kahvaltı hazırlayın. Tok tutucu etkisi olduğu için yumurta sayısı iki olabilir. Ekmeği mutlaka sınırlandırın; mümkünse bir dilimi geçirmeyin. Zira çocuğun gluten alerjisi olabilir, sınav esnasında bağırsakları bozulabilir. Bu da başarısızlığına yol açabilir.”

Tatlı ve süt ürünlerinden uzak durun çünkü...

Sınav sabahı kahvaltısında süt ve süt ürünleri, tatlı ve şekerli gıdalardan da uzak durulması uyarısında bulunan Dr. Buğra Buyrukçu, “Sakın ola ki sınav sabahı bal, reçel, çikolata gibi tatlı şekerli şeyler tüketmeyin. Böyle bir durumda insülin aniden çıkıp çok hızlı düşeceği için sınav esnasında uykunuz gelecektir. Yine süt ve süt ürünlerinden, yulaflı, tahıllı besinlerden uzak durun. Süte alerjiniz olabilir, bu da sınav esnasında karında şişkinliğe ve gaza yol açabilir. Kesinlikle sınav öncesi çok fazla su ve çay içmeyin. Suyu sınavda için, çay içilecekse bir bardak açık çayla sınırlandırın. Aksi takdirde sınav esnasında sık sık tuvalet ihtiyacı doğacak ve konsantrasyon bozulacaktır” diye konuştu.

Sınav stresine karşı tiamin ve akupunktur çok etkili

Dr. Buğra Buyrukçu, öğrencilerin sınav başarısını büyük ölçüde etkileyen kaygı ve strese karşı da doğal yöntemlerden yararlanabileceğini belirtti. Sınava kısa süre kaldığı için nane, fesleğen gibi zihin açıcı, dikkat arttırıcı yağları koklatmanın büyük etkisi olamayacağını söyleyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

"Ancak tiamin takviyesi ve akupunkturdan yararlanılabilir. Tiamin beyindeki beyindeki reseptörleri artırarak dikkatin toparlanmasına yardımcı oluyor. Akupunktur da aynı şekilde ilaç kullanmadan sınav stresini azaltan çok güçlü bir yöntem. Elbette her iki destek de ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili sonuç veriyor."