YKS için uzmanından son hafta önerileri

Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) Kurucusu Zeynep Dereli, “Üniversite sınavları her yıl öğrenciler için çok stresli geçerdi. bu yıl ise corona virüs, tarih değişiklikleri derken daha da stresli oldu. Ancak her şeye rağmen bir hafta sonra tüm bu süreç bitecek ve öğrenciler rahat nefes alacak” dedi.

Dereli’nin YKS’ye girecek adaylar için son hafta önerileri şöyle:

- Bu hafta yoğun ders çalışma temponuzu bırakabilirsiniz. Ancak aklınıza takılan konuların üzerinden geçebilirsiniz. Yeni konuları en baştan öğrenmeye çalışmak hem kafanızı karıştırır hem de strese sokar.

- Masa, kurşun kalem gibi sınav koşullarının sağlayacağını şekilde evde deneme sınavı çözün.

- Bu hafta uyku düzeninize çok dikkat edin. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya çalışın.

- Ağır, yağlı yemekler yerine sağlıklı ev yemekleri tercih edin. Yeme alışkanlıklarınızı bozmayın, riske girmeyin.

- Son günler kala hasta olmamak için sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle de corona virüs döneminde kalabalık ortamlardan uzak durun. Açık hava yürüyüşleri iyi gelebilir.

- Sosyal medyaya sık girmeyin. Özellikle sınav ve salgınla ilgili doğrulanmamış bilgilerden uzak durun.

- Arkadaşlarınızla online görüşebilirsiniz ancak sınav hakkında uzun konuşmalar yapmaktan kaçının. "Seneye bıraktım", "Üniversite okumayacağım" gibi yorumlar yapanlar olacaktır. Siz bunları dikkate almayıp kendi hedefinize odaklanın.

- Bu sınavın dünyanın sonu olmadığını, önümüzdeki yıllar başka haklarınızın da olduğunu unutmayın.

Çocuğunuzu motive edin

Sınav sürecinde en az öğrenciler kadar ailelere de görevler düşüyor.Dereli’nin ailelere tavsiyeleri ise şöyle:

- Çocuğunuzu abartıya kaçmayacak şekilde motive etmelisiniz.

- Onu başarabileceğine inandırın.

- Büyük bir beklenti içerisinde olmadığını hissettirmelisiniz. Yoksa üzerinde büyük bir yük oluşturmuş olursunuz. Maddi, manevi fedakarlıkları çok fazla dile getirmek çocukları borçlu psikolojine sokuyor.

- Olumsuz senaryolar üzerinde konuşmaktan kaçının.

- Başkalarıyla kıyaslama yapmayın.

- MEB, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları net bir şekilde çocuğunuza anlatın.

- Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alındığını sadece sınava odaklanması gerektiğini anlatın.