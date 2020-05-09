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09.05.2020 - 15:10 |

YKS sınavına son 1 ay kala nasıl çalışmalısınız?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), önce temmuz ayına daha sonra yeniden haziran ayına alındı. İki kere tarih değişikliği yaşanması ise en çok öğrencileri etkiledi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar "Sınavın son zamanlarında yapılan psikolojik hazırlık en az akademik hazırlık kadar önemli. Bütün adayların zor bir süreçten geçtiği ortada fakat şu zamana kadar verdikleri emeğin boşa gitmemesi için hızlıca toparlanıp sınava odaklanmaları gerek" dedi. İşte Uçar'dan sınava hazırlananlar için YKS önerileri...

YKS sınavına son 1 ay kala nasıl çalışmalısınız?
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da iki kere tarih değişikliği yaşamak zorunda kaldı. Bu süreçten en çok etkilenenler elbette ki sınava hazırlanan öğrenciler oldu. Ancak şu an her şeyi bir kenara bırakıp çalışmaya odaklanmak ve daha fazla vakit kaybetmeden dikkatlerini toplayarak, çalışma planlarını düzenleyerek sınava odaklanmalılar. Aslında her yıl öğrencilerin karşılaştığı birtakım problemler olabiliyor. Mesela sınav sisteminin değiştiği yılları hatırlayın. O yıllarda pes etmeyen motivasyonunu sağlayan öğrenciler hedefine rahatlıkla ulaştı. Bu süreçte stresten uzak durmaya çalışmalısınız. Size en çok değer veren kişilerin yanında; evinizde, ailenizle olmanın verdiği güveni hissetmelisiniz" diye konuştu.

"Büyük bir heyecanla beklediğiniz YKS’ye neredeyse bir ay kaldı. Sınavın bir maraton olduğunu unutmadan ve son bir aya kadar netlerinizde bir artış olmadıysa da çalışmayı kesinlikle bırakmamalısınız çünkü son bir ay sınavda yükseliş devridir. Burada pes etmeyip kararlı olanlar kazanacaklardır" diyen Tuba Uçar, "YKS'ye son 1 ay kala nasıl çalışmalısınız?" sorusunun cevabını ise şöyle verdi:

1-Etkili konu tekrarı yapın

Ders çalışma sistemi olan öğrenciler her zaman öne geçmiştir. Öncelikle sınava az bir zaman kaldığına göre günlük çalışma saatinizi ve temponuzu artırmanız gerek. Daha çok anlayabildiğiniz konulara yönelin. Yani yıl boyunca gayret göstermenize rağmen yapamadığınız konular varsa eleyin. Tam öğrenilmeyen konular varsa da endişe etmeden tekrar edin. Burada konu tekrarından kastım 10-15 dakika hızlıca tekrar yapıp bolca soru çözmenizdir. Tekrar yaparken şunu göz önünde bulundurun; deneme sınavlarında eksik yaptığınız konuları belirleyin ve bu konuların sınavlarda çıkma oranlarına bakın. Eğer sınavda çok çıkan konuları öncelikli olarak bitirirseniz kısa sürede sınav sonuçlarında daha fazla net yapma şansınız olur.

2-Genel tekrar testleri ve deneme sınavları çözün 

Ağırlıklı olarak genel tekrar testleri ve deneme sınavı çözün. Özellikle geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeniz size fayda sağlayacaktır. Zira ÖSYM’nin kendine özgü bazı soru kalıpları var ve bunları bazen birkaç sayı değiştirerek tekrar sorabiliyor. Her yıl orijinal birkaç soru çıksa da geçmiş yılların sınav sorularını çözerek bu soru kalıplarına aşina olursunuz ve sınavda karşılaştığınızda daha hızlı çözersiniz. Deneme sonuçlarınız bazen iyi bazen kötü olabilir karamsarlığa kapılmayın. Yanlış yaptığınız her sorunun çözümünü mutlaka öğrenin. Ve en önemlisi deneme sınavlarını, eksiklerinizi fark etmek için bir fırsat olarak görün. 

3-Zamanınızı sınava saatlerine uyarlayın 

Öncelikle deneme sınavı çözerken gerçek sınav sürelerini baz alın. Sınavda o süre boyunca yerinizden kalkmayacağınız için, deneme sınavı çözerken de sınav süresince sabit kalın. Gün içerisinde aynı zaman diliminde yapılan davranışlar alışkanlık haline gelmektedir. Uyuma, uyanma, kahvaltı, yeme-içme alışkanlıkları gibi. Sınava kadar olan sürede bu alışkanlıkları sınav anına uyarlamakta fayda vardır.  Örneğin; sınav sabahı kaçta kalkılacaksa şimdiden o saatte kalkmak, kahvaltı yapmak, sınav anında çay kahve içilemeyeceği için sınav saati olan zaman diliminde şimdiden çay kahve içmemek gibi.

4-Korkmayın, kendinize güvenin 

Son olarak sınavdan korkmayın, kendinize güvenin çünkü soruların zorluk dereceleri birbirinden farklıdır; yüzde 10’u çok kolay, yüzde 20’si kolay, yüzde 40’ı normal, yüzde 20’si zor, yüzde 10’u çok zor şeklindedir. Dikkat ederseniz Normal + Kolay + Çok Kolay olan derecedeki soruları yapmanız demek soruların yüzde 70’ini başarmanız demektir. ​

YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı.

 

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