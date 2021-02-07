Yoğurt Maskesi Tarifi: Yoğurt Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Yoğurt, pek çok gıda ile bir araya geldiğinde cildinizde mucizeler yaratabilir. Yoğurt ile cilt bakımınızı yaparak tüm problemlerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.



Yoğurdun Cilde Olan Faydaları



Sütün mayalanması ile elde edilen bir besin olan yoğurt, alternatif tıp alanlarında pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Sağlıklı yaşamın sırrı diye adlandırılan bu gıdanın Türk mutfağında önemli bir yeri vardır. Sadece tüketilen bir gıda olarak değil, aynı zamanda cilt bakımında da kullanılan bir üründür. Yoğurt içerisindeki antioksidanlar sayesinde ciltteki kaşıntılar, kızarıklıklar ya da tahriş kolayca tedavi edilebilir.



Özellikle geniş gözeneklere sahip olmak ya da bu gözeneklerin zamanla genişlemesi, ciltte sivilce, siyah nokta ve akne oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bu tip rahatsızlıklardan kurtulmanın yolu da yine yoğurttan geçiyor. Aynı zamanda çinko bakımından zengin olan yoğurt ile yapılan maskeler cilt lekelerinin zamanla yok olmasını sağlıyor. Kuru cildi nemlendirerek, pul halinde dökülmesini de engelliyor. Yoğurtta bulunan vitamin, mineral, enzim ve asitler sayesinde cilt istediği besini kolaylıkla alabiliyor.



Yoğurt Maskesi Tarifleri



İlk olarak yoğurt maskesi söz konusu olduğunda, evde yapılan yoğurtların tercih edilmesi büyük bir önem taşıyor. Marketten alınan yoğurtların içerisinde katkı maddesi mevcuttur. Cildinizde kullanacağınız yoğurtun ise tamamen saf olması gerekmektedir. Saf yoğurdu direk olarak cildinize bir maske gibi sürebilirsiniz. Kuruduktan sonra yıkayın ve daha ilk denemede farkı göreceksiniz.



Yoğurt ve Limon ile Lekelere Çözüm;



Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Karışımı cildinize sürdükten sonra kuruyana ve çatlayana kadar bekleyin. Daha sonra ılık su ile yıkan. Yaşlılık kırışıklıkları ve lekelerin geçmesinde en etkili çözüm yoludur.



Yoğurt ve Zeytinyağı ile Kırışıklık Engelleme;



Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı cildinize sürün ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.



Yoğurt, Bal ve Muz ile Sıkı Ciltler;



Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine, bir tatlı kaşığı bal ve bir iki dilim muz atın iyice ezip macun kıvamına getirin. Karışımı cildinize uyguladıktan sonra 20 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizin sıkılaşmasını sağlayacaktır.