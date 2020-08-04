Yüksek enerjiler içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Hem dolunay hem de Mars-Jüpiter karesi güne çok yüksek enerjiler getirmekte. Farkındalığımız çok yüksek ancak, aşırı tepkisel davranma, hırs yapma eğilimi de var. Dolayısı ile bizi tetikleyen şeyleri olumlu yönlere aktarmaya özen gösterelim. Enerjimizi boşuna harcarsak, gereksiz tartışma ya da çekişmeler yaşayabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Mars ve Jüpiter’in karesi bizi daha hırslı ve mücadeleci kılmakta. Yıkıcı davranmamaya, acımasız olmamaya özellikle dikkat edelim. Bugün inanç ve fikirler alanında, hukuksal konularda problemler ve hoş olmayan durumlar yaşanabilir. Yine de günün geç saatlerinde sohbetlerde ve arkadaşlıklarda daha güzel zamanlar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Gece İlginç fikirler bulabiliriz. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.