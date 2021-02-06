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06.02.2021 - 04:15 |

Yumurta Akı Maskesi Tarifi: Cilt Lekeleri Ve Siyah Noktalar İçin Maske Nasıl Yapılır?

Yumurta akının cilt lekelerine iyi geldiğini ve cildi sıkılaştırdığını duymuşsunuzdur. Son zamanlarda faydalarından sıkça söz ettiren yumurta akı maskesi, cildinizin ihtiyacı olan besinleri kazanmasını sağlamanın eşsiz bir yoludur. Evde sadece yumurta akıyla ya da içerisine yine kolayca bulabileceğiniz birkaç malzeme daha ekleyerek cilt bakımınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Maske tarifleri ve yumurta akının cilt üzerindeki faydalarını derledik.

Yumurta Akı Maskesi Tarifi: Cilt Lekeleri Ve Siyah Noktalar İçin Maske Nasıl Yapılır?
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Yumurta akı, yüksek protein içeriği ile hem cilt hem de saç maskelerinin içerisinde yer bulmuştur. Bilinen markaların cilt maskesi olarak ürettiği kozmetik ürünlerinin çoğunda yine yumurta akı kullanılmaktadır.

Yumurta Akı Maskesinin Faydaları Nelerdir?

Yumurta akı cildin sıkılaşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu sayede gözenekler küçülerek siyah nokta, sivilce ya da akne oluşumunu engeller. Yanı sıra yağ biriken gözeneklerin temizlenmesini sağlamaktadır.

Yağlı Ciltler İçin Yumurta Akının Faydası;

Gün içerisinde, özellikle beslendiğiniz yiyeceklerden dolayı cildinizde oluşan fazla yağ, gözeneklerde birikir. Küçük beyaz ya da siyah noktalar olarak adlandırılan bu yağ birikimleri, aynı zamanda cildinizdeki gözeneklerin büyümesine de sebebiyet verir.

Cildimiz bazı stresli durumlar karşısında da terler ve yağlanır. Ayrıca hava koşulları da cildin yağlanmasında rol oynamaktadır. Yumurta akı, cildin yağlanmasını engelleyen en ideal maskelerin başında gelir. Cildin gerilmesini ve gözeneklerin küçülmesini sağlar. Böylece yağlanma oranını dengeler.

Cilt Sıkılaştırmada Yumurta Akının Etkisi;

Ölü cilt hücreleri pürüzlere yol açar ve parlak bir cilt yerine kuru ve solgun bir ifade oluşmasına neden olur. Bunun yanı sıra zaman içerisinde oluşan kırışıklıklarda gözle görülür bir hale gelir. Tüm bunları engellemek için yumurta akı maskesi uygulamalarından faydalanmak gerekir. Yumurta akının içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde cilt gerilir, kırışıklıklar yok olur ve aynı zamanda ölü derinin ciltten atılması için birebir çözüm sağlar.

Cilt Bakımında Yumurta Akının Önemi;

Cildimizi hem daim korumamız gerekmektedir. Güzel, temiz, parlak ve ayrıca güçlü, sağlıklı bir cildin sırrı ise düzenli olarak bakım yapmaktan geçer. Temiz bir cilt her zaman pürüzsüz, güçlü ve sağlıklıdır. Bu yüzden en başta cildimizi temiz tutmamız gerekmektedir. Su ve sabunla yıkamak bir temizleme yöntemi olsa da cildin ihtiyacı olan beslenmeyi tek başına karşılamaz. Bu yüzden ek ürünlere ihtiyaç duyarız.

Pek çok farklı krem ya da kozmetik ürününün aksine yumurta akı, tek başına cildin ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri sağlamaktadır. Cildin temizlenmesini sağlayarak çok daha sağlıklı bir cilde sahip olmanın ayrıcalığı yaşatır. Haftada en fazla iki kez uygulayacağınız yumurta akı maskesi ile her zaman sahip olmak istediğiniz sağlıklı, güçlü ve pürüzsüz cilde kavuşabilirsiniz.

Yumurta Akı Maske Tarifleri Nelerdir?

Yumurta akı, maske olarak tek başına kullanılabildiği gibi, içerisine bazı malzemeler eklenerek de uygulanmaktadır. İlk olarak tek başına yumurta akı ile yapılacak maskenin nasıl uygulanmasından bahsedelim;

Bir adet yumurtayı kabın içerisinde kırdıktan sonra sarısını, akından ayırın. Yumurtanın akını cildinize bir fırça yardımı ile sürün. Sürdüğünüz bölgeye kurumadan önce ince tek kat selpak yapıştırın. Cildinizin tamıma uyguladıktan sonra kurumasını bekleyin. Selpaklar kuruduktan sonra yavaş bir şekilde cildinizden tıpkı maske soyar gibi soyun. Bol su ve nemlendirici içerikli bir sabunla cildinizi durulayın.

Yumurta Akı ve Yumurta Kabuğu Maskesi;

Kurumuş yumurta kabuklarını blenderdan geçirin ve toz haline getirin. Toz halindeki kabukların üzerine 1 adet yumurtanın yalnızca akını ekleyin ve karıştırın. Cildinizi bol suyla yıkayıp arındırdıktan sonra sürün ve 15 dakika bekleyin. Ilık su ile duruladıktan sonra dahi hemen farkı göreceksiniz. Bu maske uygulamasını haftada bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

Yumurta Akı, Bal ve Limon Maskesi;

Yumurtanın akını, sarısından ayırdıktan sonra, kabın içerisine bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyip iyice karıştırın. Karışımı cildinize bir fırça yardımı ile sürdükten sonra 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu karışım sayesinde cildinizdeki ölü deri ve gözeneklerin içleri temizlenecek, ayrıca daha sıkı bir cilde sahip olacaksınız.

 

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