Yumurtalık Kanseri Nedir? Yumurtalık Kanseri Olanlar İyileşebiliyor Mu?

Yumurtalık kanseri çoğunlukla yumurtalığı çevreleyen epitel hücrelerinin kötü huylu dejenerasyonundan kaynaklanır.

Yumurtalık Kanseri Nedir?

Genellikle büyümesinin başlangıcında herhangi bir klinik belirtiye neden olmadan sinsice gelişir.

Teşhisi bu nedenle zordur ve genellikle geç yapılır. Yumurtalıklar kadın üreme sisteminin bir parçasıdır. İşlevleri, yumurta üretip depolamak ve kadın cinsiyet hormonlarının çoğunu salgılamaktır.

Yumurtalık kanseri, kadınlarda en sık görülen 7. kanserdir.

Bu kanser daha çok yaşlı kadınları etkiler. Genellikle menopozdan sonra ortalama 65 yaşında ortaya çıkar.

Yumurtalık Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Yumurtalık kanserinin nedenleri bilinmemektedir. Çocuğu olmayan veya az sayıda çocuğu olan kadınlarda daha kolay ortaya çıktığını biliyoruz. Ayrıca doğum kontrol yöntemi olarak hapı seçen kadınlarda daha az sıklıkta görünmektedir. Yumurtalık kanseri yaklaşık 10 vakadan 1'inde kalıtsaldır. Ailede yumurtalık, meme veya kolon kanseri öyküsü olması genetik yatkınlığı gösterebilir. Bu durumda genlerde bir mutasyon arayacağız.

Yumurtalık Kanserinin Türleri Nelerdir?

Yumurtalık, farklı türdeki dokulardan oluşur, burada birkaç kanser türü gelişebilir. En yaygın tümörler, yumurtalığı çevreleyen doku tabakası pahasına gelişen epitelyal tümörlerdir. Buna adenokarsinom denir.

Bu adenokarsinomlar yumurtalık tümörlerinin% 90'ını temsil eder. Epitelyal tümörler arasında bazılarının sınırda olduğu, yani iyi huylu tümörler ile kötü huylu tümörler arasında bir forma sahip oldukları söylenir. Epitel tümörlerinin yanı sıra stromayı (yumurtalıkta bulunan yumurtaları çevreleyen doku) veya germ hücrelerini (yumurtanın içinde bulunan hücreler) etkileyen daha nadir tümörler de vardır.

Son olarak, kanser yumurtalıkta lokalize olabilir veya karındaki komşu organlara (bağırsak, uterus, tüpler, mesane, karaciğer, dalak) yayılabilir veya hatta kan veya lenfatik dolaşım yoluyla yayılabilir ve ardından etkileyebilir. diğer daha uzak organlar. Daha sonra uzak metastazlardan (örneğin karaciğere veya akciğere) bahsediyoruz.

Yumurtalık Kanseri Olanlar İyileşebilir Mi?

Yumurtalık kanseri tedavisi genellikle ameliyat ve kemoterapiyi içerir. Çoğu durumda ameliyat önerilir. Erken bir aşamada, hem yumurtalıklar, hem lenf düğümleri hem de omentum (veya omentum) olmak üzere uterusun çıkarılmasını içerir. Peritonun bir kısmına karşılık gelir. Müdahale laparoskopi ile yapılabilir, yani cerrah karın içindeki küçük kesilerden aletlerini ve kamerasını sokar ve hareketlerini bir ekran aracılığıyla yönlendirir.

Ayrıca etkilenmediklerini doğrulamak için analiz edilecek diğer organlardan biyopsi örnekleri de yapabilir. Kanser çok erken bir aşamadaysa (sadece bir yumurtalık etkilenmişse) ve hasta hala çocuk sahibi olmak istiyorsa, bazen sadece bu yumurtalığı ve ilgili tüpü çıkarmak mümkündür. Ancak çoğu zaman ameliyat laparotomi gerektirir: karın pubisten sternuma açılır. Cerrah böylelikle etkilenip etkilenmediklerini kontrol etmek için tüm organları gözlemleyebilir ve palpe edebilir. İlerlemiş kanser için prosedür çok daha ağır olabilir ve 8 saate kadar sürebilir.

Tedavinin Etkisi Nelerdir?

Yumurtalık kanseri ameliyatı doğurganlığı etkileyecektir. Yumurtalıkların alınması gerçekten de erken bir menopoza yol açar. Sıcak basması, terleme, uyku ve duygudurum bozuklukları, vajinal kuruluk gibi belirtiler görünebilir. Ancak bu bozukluklar hormon replasman tedavisi alınarak tedavi edilebilir. Tedavi yorgunluğu artırabilir ve bu durumda, mümkün olan en iyi şekilde ilgilenilmesi için sağlık ekibine bildirilmesi önemlidir.