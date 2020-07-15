Yüzleşme içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde kendimizi daha fazla baskı ve tehdit altında hissediyor olabiliriz. Kendimizi korumak yönünde çaba içindeyiz. Ancak güçlü kişilerle karşılaşmak aynı zamanda hayatımıza değişim ve kendimizi de güçlendirebileceğimiz olanaklar getirebilir. Karşılıklı konular içinde belirli fırsatlar, imkanlar da olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle günün ikinci yarısını daha iyi değerlendirmek elimizde. Bu saatlerde üzerimizde aşırı bir yük ya da zorluk hissetsek bile, bu engelleri aşabilecek düzeydeyiz. Olumsuz düşünmemeliyiz. Daha fazla anlayış hatta güzellik yaratarak ilerleyebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Somut ve yapıcı şekilde davranmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Gece Yeni düşünceler içinde olabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.