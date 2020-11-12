Yüzmenin Faydaları Nelerdir? Yüzmenin Vücuda Hangi Yararları Vardır?

Yüzmenin en önemli faydasının başında, hiç şüphesiz vücut fonksiyonlarını çalıştırdığı için fizyoterapiye katkısı gelir. Vücudun tüm kaslarının eşit oranda hareket etmesini sağlar.

Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Omurganın yükünü hafifleterek, kas-eklem ve kemiklerin bağımsız hareket etmesine destek sağlar,

Suyun içinde nefes alıp vermek gibi hareketler sayesinde akciğerler daha iyi çalışır,

Nefes kontrollünün nasıl yapılacağı öğrenilir,

Solunum zorluğu yaşayan ve astım hastalığı olan kişiler yüzmeyle rahatlar,

Kemik iltihaplarını iyileştirmede etkilidir,

Algı ve zekâ gelişimine olumlu katkı sağlar,

Daha iyi bir koşu performansı sağlar,

Stresi azaltarak depresyondan çıkmayı kolaylaştırır,

Kalori yakmayı kolaylaştırarak zayıflamayı sağlar,

Kalp basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekler,

Kolesterolü dengede tutarak vücuttaki yağ birikimini azaltır,

İnsülin dokularının duyarlığı artar böylece diyabet riski düşer,

Beynin oksijen alımı kalitesini arttırır,

Kalbe giden temiz kan akışını arttırarak, genel kan dolaşımını iyileştirir.



Yüzmenin Vücuda Yararları

Dolaşım ve sindirim sistemine etkileri sayesinde, kalp sağlığı ve metabolizma faaliyetlerine önemli etkileri vardır,

Kas ve iskelet sistemini güçlendirerek vücut koordinasyonu sağlar,



Bel fıtığı hastalarında ve iskelet eğriliği rahatsızlıklarında önleyici özelliği vardır,

Beynin oksijen ihtiyacını fazlasıyla karşılar,

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

Gebe kadınların rahatlıkla yapabildiği yüzme sporu, bebek gelişimini destekler,

Yüzme esnasında eklemler ve bağlar, diğer egzersizlere göre daha az zorlanır. Bu sebeple sakatlanma ve yaralanma riski azalır,

Yüzmek, şeker hastalarında insülin duyarlılığını artırır, böylece insüline daha az ihtiyaç duyulur,

Özellikle soğuk suda yüzmek, vücut direncini arttırır,

Düzenli bir şekilde yüzmek, çocuklarda başarı, disiplin ve adaptasyonu sağlar.

Yüzmenin Kas Sistemi Üzerindeki Faydaları

Yüzmenin kas sistemi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Yüzme sırasında vücudun tüm kas sistemi hareket ederek, yoğun bir çalışmaya girer. Yüzme esnasında suyu çekerek ilerlemek amacıyla vücudun kırmızı ve beyaz kas liflerini kullanabilmeye gereksinim duyulur. Yüzme dışında olan diğer egzersiz hareketler, beyaz veya kırmızı liflerden sadece tekiyle yapılabilir. Düzenli olarak yüzen bir kişide, kas yoğunluğu artar.

Yüzmenin Kilo Vermeye Faydası

Yüzmeyle zayıflama, diğer spor dallarına göre iki kat daha fazla kalori yaktıran ve vücuttaki bulunan kasların aynı esnada çalışmasını sağlayan bir aktivitedir. Bu sayede vücutta bulunan fazla yağların yakılması ve vücudun sıkılaşması sağlanır. Suyun yaşattığı rahatlama duygusu ve kaldırma kuvvetiyle, öbür sporlara oranla daha çok keyif verir.

Yüzmenin Bağışıklık Sistemine Faydası

Yüzme esnasında tıpkı diğer spor dallarında olduğu, gibi kaslarda aşırı çalışmadan dolayı vücuda zararı olmayan mikro hasarlar oluşur. Bu mikro hasarlar, metabolizma tarafından onarılırken, bağışıklık sistemi hücreleri harekete geçer. Öte yandan yüzme ile birlikte hücrelere eşit miktarda kan ve oksijen ulaşması, vücudun zararlı toksinlerden temizlenmesini sağlar. Bununla birlikte yüzme sırasında lenf sistemi düzene girer, akyuvarlar korunarak vücutta dağılım dengelenir.

Yüzmenin Psikolojiye Faydası

Psikolojik olarak rahatlamaya yardımcı olur, stres ve gerginliğin azaltarak ruh sağlığını korur. Böylece depresyonu engeller.