Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Parmağın Yüzük Ölçüsünü Öğrenmek İçin Basit Yöntemler

Pek çok zaman kişilerin yüzük ölçüleri merak edilmektedir. Özellikle birilerine hediye alırken kişinin yüzük ölçüsünün bilinmesi hediye alma sürecini daha da kolaylaştırmaktadır. Oysa kişiler kendi parmaklarının yüzük ölçülerini hesaplayabilirler. Bunun için basit birkaç yöntem bulunmaktadır.



Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır?



Kişilerin yüzük ölçüsünün bilinmesi oldukça önemli bir konudur. Kullanılan yüzüklerden ölçülerin öğrenilmesi gibi kuyumculardan da yüzük ölçüsü öğrenilebilir. Herhangi bir kuyumcudan yüzük ölçüsünü ücretsiz bir şekilde öğrenmek mümkündür. Bunun dışında yüzük ölçüsünü öğrenmenin birkaç yolu bulunmaktadır.



Kişilerin kendi parmaklarının yüzük ölçülerini öğrenmenin bir yolu eski kullanılan yüzüklerdir. Parmağınıza tam olan yüzüğün çapını ölçerek parmak ölçünüzü öğrenebilirsiniz. Bunun için kullanılan bir yüzük ve herhangi bir cetvel yeterli olacaktır. Yüzüğün iç kısmını yani çapını bir cetvel yardımı ile ölçebilirsiniz. Yüzüğün çapına göre de yüzük ölçüsü belirlenmektedir. Örneğin yüzüğün çapı 17 mm ise yüzük ölçüsü yaklaşık 14 numara olmaktadır.



Parmak Yüzük Ölçüsünü Öğrenmek İçin Basit Yöntemler



Parmakların yüzük ölçüsünü öğrenmenin en kolay yolu kuyumculardan yardım almaktır. Gideceğiniz her kuyumcu sizlerin parmak ölçüsünü kolaylıkla belirleyebilir. Bunun dışında başka yöntemler de bulunmaktadır. Bunlardan birisi ipi tam tur parmağınıza dolayıp uçların arasını ölçmektir. İplerin uçları arasında uzunluğa göre aşağıdaki tablodan parmak ölçünüzü öğrenebilirsiniz.



İpin çevresi 52 mm ise parmak ölçüsü 12'dir.

İpin çevresi 53 mm ise parmak ölçüsü 13'dir.

İpin çevresi 54 mm ise parmak ölçüsü 14'dir.

İpin çevresi 55 mm ise parmak ölçüsü 15'dir.

İpin çevresi 56 mm ise parmak ölçüsü 16'dir.

İpin çevresi 57 mm ise parmak ölçüsü 17'dir.

İpin çevresi 58 mm ise parmak ölçüsü 18'dir.



Yüzük Ölçüsü Zamanla Değişir mi?



Yüzük ölçüleri zamanla değişebilir. Bu kişilerin zamanla aldıkları kiloya bağlıdır. Kişilerin bulundukları kiloya göre daha fazla kilo almaları parmak ölçülerine de yansımaktadır. Bunun dışında kişilerde aşırı kilo verilmesi de parmak ölçülerin küçülmesine neden olabilir. Bu nedenle kişilerin aşırı kilo almaları veya aşırı kilo vermeleri nedeniyle parmak ölçülerinde belirgin farklılıklar oluşmaktadır. Böyle bir durumda parmak ölçülerinin tekrar alınmasında fayda bulunmaktadır.