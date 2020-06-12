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12.06.2020 - 02:17 |

Zebercet Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zebercet Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Genel olarak açık rengi ile bilinen, ancak birçok farklı renk üzerinden doğada bulunan en değerli taşlardan biri olarak zeberced öne çıkıyor. Diğer bir ismi ile periot taşı olarak da bilinmektedir. İşlem görmeden önce opak halinde bulunan bir değerli maden şeklinde öne çıkıyor. Peki, Zebercet taşı nedir, nasıl oluşur? Zebercet taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu özel taş hakkında detaylar.

Zebercet Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zebercet Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Belli bir işlem görmesi ile beraber kesilip ciladan geçtikten sonra, oldukça parlak bir hal alan en önemli taşlardan biridir. Zeberced adıyla bilinen bu özel taş daha çok takı ve mücevher amaçlı değerlendirilir. Ancak aynı zamanda insan sağlığı için önemli faydalar getirdiği biliniyor. Bu yüzden işlenmemiş halde ya da işlenmiş şekilde farklı süs eşyaları ile takılar üzerinden düzenli kullanılmaktadır.

Zebercet Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Olivin grubu ailesinde bulunan zebercet, doğada bulunan ve hem işlenmiş hem de işlenmemiş olarak kullanılan en değerli taşlardan biridir. İlk bulunduğu yer Kızıldeniz'de yer alan Zebercet Adası olduğu için, bu isim ile anılır. Kayaç oluşumları ile beraber kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar üzerinden, milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş taşlardan biridir. Özellikle birçok değişik renge sahip olduğunu söylemek mümkündür. Açık yeşil renk ile beraber zeytinyağı yeşili, kırmızı, kahverengi, yeşil, bal rengi ve kahverengine sahiptir.

Özellikle işlenmesi ve cilalanması üzerinden parlaklığı çok daha net biçimde ortaya çıkar. Böylece kullanılan kolye ve benzeri farkı takılarda, harika bir görüntü oluşturma yeteneğine sahiptir. Değerli bir taş olması ile aksesuar olarak kullanılırken, insan sağlığını korumak amaçlı alternatif tıp konusunda şifa dağıtan bir yapıya sahiptir.

Zebercet Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Periyot taşı olarak da bilinen zebercet taşı, antik çağlardan günümüze kadar ulaşmış en değerli madenlerden biridir. Özellikle eski zamanlarda kötü ruhları uzak tutan bir taş olarak bilinirdi. Takı ve dekorasyon için çok sık kullanılan zebercet taşı, Zümrüt taşı ile çok fazla karıştırılır. Brezilya, Mısır, Amerika, Sri Lanka, Rusya, İrlanda ve Kanada adalarında çıkarılan bir taş olduğunu söylemek gerekir.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak insan sağlığı konusunda değerlendirilen bir taştır. Özellikle kıskançlık, pişmanlık ve öfke gibi istenmeyen duyguların arındırılması konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Kişinin hakkını arama becerisi ve özgüven kazancı üzerinden de değerlendirilen bir taştır. Tembelliği ortadan kaldırırken zihni berraklaştırır ve özellikle sınava girenler için oldukça etkilidir. Zebercet taşından en iyi şekilde faydalanmak için mutlaka boyun kısmında mümkün olduğu kadar tutmak gerekir. Bunlar dışında daha birçok farklı faydası bulunuyor.

- Vücuttaki bütün toksinlerin atılmasına katkı sağlar.
- Bedeni ve zihni canlandırır.
- Kalp ve karın çakralarını açmak suretiyle bölgeyi temizleyerek harekete geçirir.
- Bütün eksi yüklerden kurtarır.
- Psikolojik açıdan birçok soruna karşı ideal çözüm yolu sunar.
- Önsezili bir taş olması ile beraber önseziyi güçlendiren bir etkiye sahiptir.
- Negatif kalıpları yıkmak suretiyle bunları dönüştürecek pozitif enerji oluşturur.

Daha çok psikolojik açıdan sunduğu faydalar ile öne çıkan zebercet taşı, özellikle gün içerisinde daha zinde ve sağlıklı yaşama imkanı vermektedir.

 

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