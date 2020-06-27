Zeytin Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Zeytin ağacının pek çok faydalı özelliği bulunmaktadır. Yetiştirilmesi ise diğer ağaç türlerinden farklıdır. Mitoloji de ise zeytin ağacı için "ölümsüz ağaç" denilmektedir.



Zeytin Ağacı Özellikleri Nelerdir?



- Zeytin ağaç yaprakları üst yüzü koyu alt yüzü ise genellikle gümüş rengindedir.

- Zeytin ağacının gövdesi ortalama olarak 50-55 cm arasındadır. Ayrıca gövdesi çürümeye ve darbelere karşı çok dirençlidir.

- Zeytin ağacı oldukça uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır.

- Ağacın yaprakları müthiş bir ahenk içerisinde iki yana açılır.

- Ağacın gövdesi yaşlansa dahi yumrulardan yeni tomurcuklanmalar oluşur ve gövdeyi bu şekilde yeniler.

- Zeytin ağacının boyu ortalama olarak 3 metre ve 10 metre arasında değişmektedir.

- Bir yıl oldukça fazla yağ verirken diğer yıl aksine daha az yağ verir.

- Adaptasyon yeteneği oldukça yüksek olan bir ağaç türüdür.



Zeytin ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Zeytin ağacı ılıman bir iklimde yetişir. Ortalama olarak yazların sıcak olduğu kışların ise sert ve soğuk olduğu iklimlerde zeytin ağacı yetişir. Özellikle 15 derece üstü güneş sıcaklığında daha kolay yetiştirilir. Kökleri oldukça derinlere ulaşır, bu da en verimsiz topraklarda dahi yetişmesine olanak tanımaktadır. Ortalama olarak 250 mm yağış zeytin ağacının yetişmesi için yeterli bir yağış miktarıdır. Bu yağış miktarı zeytin ağacının en iyi şekilde yetişmesi için gerekli olan bir yağış miktarıdır. Eğer yeterli şekilde yağış olmuyorsa sulama yöntemi ile mutlaka yeterli miktarda sulama yapılması gerekmektedir.



Zeytinyağı için toprak da önemlidir. Dolayısıyla toprağın verimli olması ve özellikle drenaj ve tesviye derecesi önemlidir. Gerekiyorsa zeytin ağacı için teraslama işlemi de yapılmalıdır. Zeytin fidanı dikmek için beklenilmesi gereken ay ise Ekim veya Mart aylarıdır. Bu aylarda daha verimli zeytin ağacı yetiştirilir.