Zeytinyağı Maskesi Tarifi: Zeytinyağı Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Zeytinyağı maskesi ile ciltte ışıltı ve esneklik kazanmak mümkündür. Kaliteli bir zeytinyağı kullanarak yapılan maskeler cilt üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Saç içinde zeytinyağı maskeleri son derece faydalıdır.



Zeytinyağının Özellikleri



Zeytinyağı çok değerli bir gıda olarak sofraların başköşesindedir. Doğal zeytinyağı bulmaya özen gösterilmelidir. Ege bölgesinin yağları en kaliteli yağlar olarak bilinir. Zeytinyağını doğal haliyle tüketmek cildin yapısına olumlu etkiler sağlayacaktır. Zeytinyağı gıda olarak tüketildiğinde de içten organları onaran bir yapıya sahiptir.



Bununla birlikte, pek çok kadın zeytinyağını doğal haliyle kullanmayı tercih etmektedir. Çünkü zeytinyağı diğer doğal maddelerle birleştirilebilir ve istenmeyen etkiler ortaya çıkarmadan kolaylıkla iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.



Zeytinyağı Maskesi Ne işe Yarar?



Zeytinyağı maskesi yapısında bulunan vitaminler sayesinde cildin ışıldamasına yardımcı olacaktır. Doğal bir antioksidan olarak kullanılabilir. Cilt yapısında oluşan yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcıdır. Düzenli olarak kullanıldığında ciltteki etkisini görmek mümkün olacaktır. Cildin elastikiyetini arttırmaya da yardımcı olur.



Zeytinyağı İçinde Bulunan Vitaminler



Zeytinyağı içinde pek çok vitamini barındıran çok zengin bir üründür. Zeytinyağının içinde E vitamini bulunur. E vitamini ise;

Cilt nemini koruyucu özelliği vardır.

UV ışınlarının ciltte oluşturduğu hasarı azaltır.

Cildin sağlamlığını ve elastikiyetini arttırır.

Cildin nem dengesini korur.

Ayrıca zeytinyağı içinde antioksidan vardır. Antioksidanda cildin yenilenmesini sağlar. Yaşlanmayı geciktirir. Tüm bu özellikler maske olarak kullanıldığında cildi önemli yönde etkiler. Ayrıca K vitamini açısından da zengin bir üründür. K vitamini ise cildin alt tabakalarına nüfus eder ve hasar görmüş cildi onarır. Zeytinyağı ayrıca A vitamini bakımından da zengin bir üründür. A vitaminin faydaları;

Ciltteki yağ fonksiyonlarını dengeler

Kolajen üretimini arttırır.

Cildin elastikiyetini arttırır.

Zeytinyağı kalsiyum, demir, bakır, potasyum gibi maddeler bakımından da zengin bir gıdadır. Bu yapı ise hem cilt hem de saç için oldukça etkilidir. Cilt ve saç için yapılan maskeler ile yapıya nüfus eder.



Zeytinyağı Maskesi Nasıl Yapılır?



Zeytinyağı maskesi yapımında farklı besinlerle karışım yapılabilir. Zeytinyağı kadar değerli bir diğer ürün baldır. Doğal bal ile zeytinyağını karıştırabilirsiniz. Balın ciltte onarıcı etkisi vardır. Piyasada satılan bal özlü kremler mevcuttur.



Zeytinyağı ise ciltteki siyah nokta görünümünü azaltacaktır. Bu nedenle cilt için oldukça faydalıdır. Zeytinyağı maskesini kullanım anında hazırlayıp tüketebilirsiniz. Ya da isteğe göre 2- 3 sefer kullanacak şekilde hazırlayarak, kapalı bir kabın içinde muhafaza edebilirsiniz. Zeytinyağı güneş ışığından etkileneceği için ışık görmeyen bir yerde muhafaza etmek doğru olacaktır. Ayrıca cam kavanozların tercih edilmesi daha sağlıklıdır.



Zeytinyağı Maskesi Tarifi



Zeytinyağı ile yapılacak maskelere yönelik birkaç tarif mevcuttur. Evde rahatlıkla yapılabilecek maskelerdir.



Zeytinyağı ve Bal Maskesi Malzemeleri:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

Maskenin Hazırlanışı



Malzemeleri derin bir kaseye koyun ve elde çırparak bir karışım elde edin. Temiz bir yüze maskeyi uygulayın. Yaklaşık 30 dakika yüzünüzde bekletin. Bu maskeyi temiz cilde haftada 2 veya 3 kez uygulamak mümkündür. Balın cilde onarıcı etkisi vardır.



Zeytinyağı ve Yulaf Maskesi Malzemeleri:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yulaf unu

Maskenin Hazırlanışı



Maskenin malzemelerini bir kaba alın. Macun kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın. Daha sonra temiz cilde uygulayın. 20 dakika ciltte kalması yeterli olacaktır. Daha sonra cildi temizleyin. Üzerine nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Maskeyi haftada 2 veya 3 kez yapabilirsiniz. Tercihen banyodan sonra yapılmalıdır. Gözenekler açılacağı için daha sağlıklı sonuç verir.