Ateş burcu Yay'ın tutkulu, idealist ve yaratıcı tarafı bilgiye özlem duyan ruhuyla birleştiğinde özgürlük aşkından bahsetmek gerekecektir.

Ay burcu Yay olarak dünyaya gelenlere sevgiyi ilk hissettiren ideal, dindar, iyimser, sorumluluklarını aksatabilen bir anne olmuştur.

Özel olduklarına inanan bu çocukların taktir görmelerine sebep olan etik, ahlak ve eğitimde başarı öyküleri olmuştur.Din, ahlak, eğitim konularında katı, hoş görüsüz bir ailede doğmuş olabilirler. Hal böyleyse yaşam Ay Yay'lar için zincirlerin kırılacağı genişlenmesi gereken bir arenaya dönüşecektir. Sınırları, dayatmaları aşmak için yola çıksalar da ileri yıllarda kendileri de çevreleri için aynı baskıcı tutumu sergileyeceklerdir.

Daha fazla yayılma

Ay Yay burcuna sahip kişiler ateşli, idealist, yaşama bağlı, iyimser, entellektüel, vizyoner, yardımsever, empati kurma kabiliyetine sahip kişilerdir. Geniş yürekli, affedici, neşeli, meraklı ve hoşgörülüdürler. Kendilerine karşı hoşgörüyü abartırlarsa zamanla mantıksız, sorumsuz ve şımarık davranmaya başlarlar. Bilinçaltı bir dürtüyle alkışlanmaya ihtiyaçları hep olacaktır. Kendilerini olduklarından daha önemli hissettiren kişiler tarafından aldatılabilirler. Hayata karşı sahte bir kayıtsızlıkları vardır.

Seyahat etmeye olan düşkünlükleri genişlemek büyümek, büyüdükçe sonsuza aktığını hissedebilmek arzusuyla ilgilidir.

Ruhsal göçebeler için kitap okumak hayallerle dünya turu atmaktır.

Diğer kültürleri bilmek deneyimlemek ruhsal bir ihtiyaçtır. Dünyayı dolaşmaları mümkün olmazsa kitaplar sayesinde bu özlemi dindirirler.



Egzotik insanlar ve durumlar iyi hissettirir. Dünyanın her yerinde kendilerini evlerinde hissederler. Her hangi bir yerde çok uzun süre kalmaktan hoşlanmaz ve değişikliğe ihtiyaç duyarlar. Rutinler daralma küçülme hissi vererek mutsuz eder. Bu aşırı yayılmacı tavır bir şeye odaklanıp tamamlamakta sonuca ulaşmakta temel problem olacaktır.

Ard arda seyahatler ya da okunmuş kitaplar özgürleşmiş hissettirmezse içinde bulundukları iş, aile, ilişkilerde sınırları zorlamaya başlarlar.

Bilgeleşmek isterler

Gezmek öğrenmek aslında en dipte içlerindeki hakikat arayışı ile ilgilidir. Bilgeleşmek için içgüdüsel bir çekilim duyarlar. Hayatlarının her anını öğrenerek geçirmeyi arzu ederler. Her iş ve ortamda kendilerine yeni değerler katmak ilerlemek isterler.

Öğrendiklerini toplum faydasına uyarlamaya gayret edeceklerdir. Farklı bakış açıları sayesinde gerçektende pek çok üretim ve katkıları olabilir topluma.

Yüzeysel bir merak değil derin bir bilgelik geliştirmektir niyetleri. Daha iyi, daha faydalı, daha çok insana ulaşsın diyerek öğrenir öğrenirler.

Bilgeleşme yolunda ilerlerken diğer insanlara da inanç, felsefe, sanat, din vb konularda ilham verebilirler. Doğal eğitmenlerdir. Ancak fanatiklik düzeyinde diğer insanları kendi doğruları etrafında toplama eğilimi gösterebilirler. Aynı sonuç için pek çok yöntem olabileceğine ya da insanların farklı düşünüp davranma hakkına saygı duymayı öğretecektir hayat zamanla.

Yüce bir ideal uğruna olsa da dikkatli ol!

Büyük resme odaklanıp detayları kaçırmak yüzünden çeşitli konularda zararlara uğrayabilirler. Bir sosyal sorumluluk programı çevre hareketi programına karşı duydukları heyecan mali tabloyu gözden kaçırmalarına sebep olabilir. Aşırı öz güven de dikkatsizliklerinin yakıtıdır.

Yerinde duramayan, enerjisi dağınık, sabırsız, hevesi çabuk geçen bu kişiler ikili ilişkilerde başkalarının duygularına ilgisiz hatta hissizlerdir.

Biraz tevazu!

Küçük düşmekten, hata yapmaktan sıradan biri gibi görünmekten korkarlar. Başarısızlık korkusu eylemsizliğe itebilir.

Aile, eğitim, güç, para konularında sınıf ayrımına inanırlar.

Bu inanç vaktiyle savaştıkları değerlerden kibirle uzaklaşmalarına sebep olur.

İyi yazar, konuşmacı, öğretmen, basın yayın, dini lider ve araştırmacı olabilirler.

Transit Ay Yay

Ay Akrep sonrası daha dingin bir enerji oluşması mümkündür. Eğitim, spor, sosyal ilişkiler, yeni tanışılan insanlar sayesinde kendinizi mutlu etmeye gayret etmelisiniz. Eksik evrak, belge işlerini, yasal işlemleri tamamlamak için yeterince uygun bir zaman.

Abartılı bir iyimserlikle çevrenizdekilere sözler vermemeye dikkat edin. Seyahat ve taşınma planları için henüz çok erken.

Şu ara edindiğiniz bilgileri doğrulama gayretine girmeyin. Karmaşanın yarattığı kuşkular en başta kendinize olan inancınızı sabote eder. Zihin süzgecinizden geçen bilgilere yani kendinize güvenin. Savunmacı hak arayıcı davranışlara soyunmadan adil ve hoşgörülü olmanız gerektiğini kendinize hatırlatın.

Şifre

Herkes sizin kadar şaşkın ve karışık kimi cesur ve kayıtsız görünmeye çalışıyor kimi kendinden emin. Siz ideal ve inançlarınızdan emin misiniz? Vaz geçme pes etme değil daha yüksek idealler belirleme zamanlarındasınız.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.