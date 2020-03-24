Aylardır içinizi karartan sayısız olay ve üzücü haberle sarsılıp duruyorsunuz. Virüs vakasıyla sanki hiç bitmeyecek bir korku filminin içine hapsedildiniz ve hepiniz aynı şeyi merak ediyorsunuz; normal hayata ne zaman döneceğiz?

Tünelin değil Mayıs’ın sonundaki ışık göründüğünde…

2020 yılı bir asrın giriş kapısı, kapının şifresi ise IŞIK'tır.

Dünya defalarca benzer salgınlar deneyimledi deneyimlemeye de devam edecek. Mühim olan ana konunun idrak edilmesidir. Kitlesel dersler daima kitlesel bilinçler yaratmak üzere devreye alınır…

Düşmanınızı tanımak adına virüs nedir? diye düşündünüz mutlaka.

Yaşamak için kendiniz dışında pek çok şeye muhtaçsınız. Bazen gerçekten başka insanlara, bitkilere, hayvanlara hatta dağlara, taşlara, denizlere ihtiyaç duyuyor bazen de onları bencilce kullanıyorsunuz. Virüsle benzer bir yaşam motivasyonuna sahipsiniz. Hayatta kalabilmek için her yolu deniyorsunuz. Sizin yaşamınız kimsenin yaşamından daha değerli değil. Hele hele yaşam hakkı, insana özel bir şey hiç değil. Siz bu motivasyonla yaşarken dünyanın, doğanın mevcut sistemini ve düzeni bozuyor, kayıplar verdirip normalin dışında bir yaşam sürülmesine sebep oluyorsunuz.

Yaşam motivasyonunuzu değiştirmek virüsün motivasyonunu değiştirir mi? Değiştirir!

İçinde bulunulan durumda şifre şu; bozulmasına katkıda bulunduğunuz düzenin inşasında üzerinize düşeni yapmalısınız. Mikrodan makroya bir formüle tabiisiniz.



Başlıca göreviniz bilime güvenip uzmanları dinlemek…

Vücudu hastalıklara karşı koruyan, savunma kalkanınız olan BAĞ IŞIKlık sİSTEMinizi KUVVETlendirin.

Anladığım şu ki; IŞIK ile BAĞ kurmayı İSTEdiğinizde bağışıklık sisteminiz KUVVETlenir. Aydınlığa çıkmaya niyet etmeniz gerekiyor. Güneş ışığından istifade etmek, ışığın en gerçek ve hayati anlamıdır mutlaka. Güneş ışığı yaşamın kaynağıdır şüphesiz.

Işığa verdiğiniz anlam yolunuzu aydınlatsın. İstediğiniz manasını seçin ışığın. İster bilgi ve bilimin hatta yaşamın kaynağı Güneşi seçin. İsterseniz mutluluğun, fark etmenin, karanlığı yenmenin, başarmanın sembolü olarak değerlendirin. Varoluşu başlatan Tanrısal ışık, Nur'u seçin siz hatta. Bilgiyle yoğrularak karanlıktan kurtulmak, korkudan uzaklaşmak, her gün doğan Güneşe inanmakla başlayın işe.

Kelime o denli büyülü ki hangi anlamı baz alırsanız alın zihniniz aydınlanacak.

Bilim adamları evde kalın diyor sebeplerini uzun uzun anlatarak hem de. Bilimin ışığıyla bağ kurun! Işığı seçin.

Evde kalmanın bedensel tembelliğe dönüşmesine izin vermeyin. Sokağa çıkamadığınız bahanesine sığınmayın. Devam etmediğiniz spor salonları ve asla çıkmadığınız yürüyüşler salgından çok önceydi. Ruh-beden, zihin bütünlüğünü sağlamak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için kültür fizik hareketleri, Yoga, Tai-che, vs. yapın. Bedeninizle ruhunuz arasında...

Beslenmenize dikkat edin. Coğrafyanızda yetişmeyen hiç bir bitki ya da her hangi bir besin maddesine inanın ihtiyaç yok. Sadece uzman tavsiyelerine uygun olmasına gayret edin. Çözümsel yaklaşın, şikayet etmeyin ve bedeninizin ihtiyaçlarıyla...

Evinizi sık sık havalandırıp bol bol su için. Hücrelerinizin oksijen ihtiyacını karşılarken yaşamla...

Psikolojinizi korumak ve belli ki uzayacak süreçten minimum hasarla çıkmak için günlük yaşamınızı yeniden düzenleyin. Bir şeyler üretin, bir şeyler öğrenin ya da öğretin. Yeni iş ve para kazanma seçeneklerini araştırıp uyarlayın hayatınıza. Hobiler geliştirin, kendinizle ve yaşamın gerçekleriyle...

Risk altındaki yaşlılarımız belli ki durumu tam anlamıyla kavrayamadılar. Onların korunup denetlenmesinde aileleri, komşuları, arkadaşları olarak sorumluluk alın. Çevrenizle...

Ben ne yapabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünmeye başlayın. Ana temadan uzaklaşmadan çözüme odaklanın. Önünüze düşen her haberi gerçekliğini araştırmadan paylaşmayın mesela. En önemli toplumsal görevlerinizden biri bu olsun. Korkuyla değil sevgiyle...

Doğadan uzak kaldığınız için üzülmeyin. Doğanın eşsiz sesleri ve sonsuz renklerini barındıran sanatla ilgilenin. Besteler, tablolar yapamasanız da yapılan şahane sanat eserleri sayesinde ruhunuzla...

BAĞ KURUN!!!

IŞIKla kurulan BAĞlar sizi hem bedensel hem ruhsal anlamda güçlendirecektir. Aydınlığa geçin, inanın ve isteyin.

Işığa dönen Günebakanlar gibi Güneş'le BAĞ kurun...

Harf ve kelime oluşumları irdelenerek pek çok bilgiye ulaşılabilir. İsimleriniz hatta yaşamınızda yer alan rakamlar önemli şifreler içerir. Ancak Doğum Haritalarınız parmak izleriniz gibi size özeldir...

Doğum Haritası Analizinizi yaptırarak bireysel şifrelerinizle bağ kurun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle...