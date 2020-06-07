Bu hafta size ne getirecek?

Tutulma mevsiminden geçerken karşımıza karmaşık durumlar, duygusal dengesizlikler çıkabilir. Bu hafta Mars ve Neptün yan yana geliyor. Bu ikili çoğunlukla kontrolsüz duygusal çıkışlar, kendini heba etme ya da gerçeklerden uzak girişimlerle ilgilidir. Bizi yanlış kararlara, hatalı değerlendirmelere götürebilir. Bu dönemde söylenenlerle gerçekten yapılanlar arasındaki fark büyük olabilir. Eğer hayal gücümüzü yapıcı şekilde kullanabilirsek daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz. Olaylara daha yukarıdan bakmaya, biraz daha eleştirel olmaya çalışalım.

AY TAKVİMİ

7 Haziran Pazar Karşılıklı sorumluluklar ilişkilerimize ciddi yaklaşmamızı gerektiriyor.

8 Haziran Pazartesi Başkalarından beklentilerimizde zorlayıcı olmamalıyız. İşe yönelik konulara dikkat.

9 Haziran Salı Duygusal alanda gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Yalnızlığa yönelebiliriz.

10 Haziran Çarşamba Yeni şeyler öğrenmek ve düşüncelerimizi aktarma yönünde şanslı sayılırız.

11 Haziran Perşembe Yaratıcı hayal gücümüzü ifade edebileceğimiz olanaklar bulabiliriz.

12 Haziran Cuma Güven vermeyen durumlar ya da belirsizlik içeren kararlar var. Dikkatli olalım.

13 Haziran Cumartesi Öğle saatlerinde huzursuzluklar, hoş olmayan durumlar gündeme gelebilir.