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24.01.2021 - 15:21 |

Çocuklarda görülen işitme kaybında erken teşhis ne kadar önemli?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım, işitme kayıplı kişilerin, erken dönem dil-konuşma becerisi kazanabilmesinin yolu, erken teşhis ve nedene yönelik tedavi çok önemlidir. Ayrıca koklear implantlı (biyonik kulaklı) çocuklarda müzik dinlemek öğrenmeyi artırır diye belirtti.

Çocuklarda görülen işitme kaybında erken teşhis ne kadar önemli?
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Bazı çocuklar doğuştan işitme kaybı ile doğdukları için koklear implant ameliyatı ile duymaya başlarlar, aslında bu onların yeniden doğduğu anlamına gelebilir, sesleri yeni tanımaya başlarlar, önceleri görüntü var ses yok iken, implant sonrası ses ve görüntü beraberce anlamlandırılma ya başlar, bu çocuklar normal çocukların duydukları sesleri duyamazlar, implant yoluyla aldıkları sesleri anlamlandırmaya başlarlar, görsel enstrümanlar ve mekânsal ortamlar öğrenmeyi artırır, aynı şekilde müzik ile de ses uyarısı aldığı için onun dinleme, konuşma ve dil becerilerini geliştirecek olumlu etki gösterir.

Koklear implant kimlere uygulanır?

Her iki kulakta ve ya tek kulakta doğuştan veya sonradan gelişen ileri işitme kayıplarında her yaş gurubunda işitme problemi yaşayan herkese uygulanabilir. Ayrıca işitme kaybı ile beraber çınlaması olanlara da uygulanabilir.

Koklear Implant olmaz ise ne olur?

Yeterli bir ses uyaranı olmadığı zaman öğrenme ve konuşma olmaz ve dolayısıyla sağır ve dilsiz olur.

Koklear Implantın avantajları nelerdir ?

Konuşmayı anlama işitme cihazına göre daha iyidir, Telefonla rahat konuşur, Kişileri ve çevresel sesleri iyi duyar, günlük yaşama daha iyi adapte olabilir, korna, alarm ve siren sesi gibi sesleri algılar. Gürültülü ortamlarda sesleri daha iyi ayırt eder.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım erken tanı ve tedavinin dil gelişimi için çok çok önemli olduğunu vurguladı

İşitme kaybında işitsel sinyallerin ilgili beyin merkezlerine gidişi eksik olduğundan duyma ve konuşma gelişiminde sorun yaşanır.  İşitme kayıplı kişilerin, erken dönem dil-konuşma becerisi kazanabilmesinin yolu, erken teşhis ve nedene yönelik tedavi çok önemli. işitsel rehabilitasyon ile İşitsel sinyallerin beyne, gitmesi ve bu sinyallerin anlamlandırılması,  öğretilmesi, erken dönemde dil gelişimi için hayati derecede önem arz etmektedir.

Koklear ımplant Ameliyatı ile ileri derecede işitme kaybı olan bireyler duyabiliyor, duyduklarını anlayabiliyor ve konuşuyorlar, işitme cihazı sadece sesi yükseltirken biyonik kulak her türlü işitme kaybında iki taraflı veya tek taraflı olarak yapılabilir.

Biyonik kulak Ameliyatı standart kulak ameliyatlarından farklı özellik taşısa da hastalar için oldukça kolay ve ağrısız-sızısız hızlı iyileşme süreci olan bir durum. 

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