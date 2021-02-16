1 Aylık Bebek Gelişiminde Nelere Dikkat Edilmeli? 1 Aylık Bebek Kaç Kilo Olur?

Bebekler doğdukları ilk andan itibaren fiziksel ve zihinsel olarak hızlı bir şekilde gelişim göstermektedirler. Hamilelik döneminde bebeklerin gelişimleri haftalık bir şekilde kontrol edilmektedir. Ancak doğum ile birlikte bu gelişimler artık aylık olarak kontrol edilmeye başlar.

1 Aylık Bebek Gelişiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebekler ilk doğdukları zaman görme yetileri çok sınırlıdır. Işığı ve objeleri görebilirler, ancak görebildikleri mesafe çok kısıtlıdır. Bu sebeple yeni doğan bebeklerin anlamlı bir şekilde baktıklarını göremezsiniz. Çoğunlukla boş bir ifade ile bakarlar.

Görüş mesafesi oldukça kısıtlı olsa da işitme duyusu çok gelişmiştir. Bu dönemde sesleri iyi bir şekilde duysalar da sesin nereden geldiğini ayırt etmekte güçlük çekerler. Bunun yanında sürekli duydukları ve alışık oldukları sesleri yabancı seslere tercih etmektedirler.

Emme refleksini daha anne karnındayken kazanmış olan bebek, acıktığında bu refleksi tekrarlayacaktır. Memeyi ararken anne elini bebeğin yanağına hafifçe koyduğunda o tarafa döndüğü ve memeyi kolay bir şekilde bulduğu gözlemlenir.

1 aylık bebeklerde dokunma duyusu da çok gelişmiştir. Bu sebeple bebek ile sürekli temasta olmak, dokunma ya da kucağa almak bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlar. Yürümeye oldukça uzun bir süre olsa da bebekte yürüme reflekslerinin varlığını görebilirsiniz.

Koltuk altından tuttuğunuz zaman ayakları boşlukta kalan bebek onları sallamaya başlayacaktır. Bu dönemde yakalama refleksi de çok gelişmiştir. Bebeğe parmağınızı yaklaştırdığınız zaman kolay bir şekilde parmağınızı kavrayabilir.

1 Aylık Bebek Kaç Kilo Olur?

Doğduktan sonra bebeklerin belli bir kilo değerinde olması gerekmektedir. Ancak bu değerler bebeğin cinsiyetine göre farklı olabilir. Erkek bebeklerde kilonun ortalama 4,5 kg, boyunda yaklaşık 55 cm olması gerekir. Kız bebeklerde ise kilo yaklaşık 4 kg boy ise 50 cm olmalıdır.

Ortalama bu boy ve kilolarda olan bebeklerin sağlıklı olduğu kanısına varılmaktadır. Ancak ay ay bebeklerin kilolarının kontrol edilmesi de gerekmektedir.

1 Aylık Bebekte Görülen Değişimler

Bebek yüzü koyun yatırıldığı zaman bu dönemde başını kaldırabilir. Etrafındaki seslere yavaş yavaş tepki vermeye başlar. Siyah ve beyaz renkleri görebildiği için bu renklere daha çok tepki verir.

Bu dönemde artık bebeklerin etrafındaki objeleri takip etmesi beklenir. Bebeklerin çoğu 1 aylıkken bunu yaparlar.

1 aylık bebeklerde kahkaha atma ya da gülümse gibi eylemler gerçekleşmez. Kafalarını kaldırıp 45 derecelik bir açı ile uzun süre tutamazlar.

1 Aylık Bebeğin Zihinsel Gelişimi

1 aylık bebek iletişimini genelde ağlayarak sağlar. Bebek acıkma, üşüme, altını ıslatma, sıcaklama gibi durumlarda tepkilerini ağlayarak göstermektedir. Bebeklerin konuşma kabiliyetleri ona karşı sık sık konuşulduğu zaman daha çabuk olmaktadır. Bu sebeple ebeveynleri sürekli olarak bebekleri ile konuşabilir, şarkılar söyleyebilir ya da kitap okuyabilirler.

1 aylık dönemin bitmesine yakın bebekler yakında duran anne ve babalarını sürekli takip edebilirler. Bunun yanında onları uzun süre inceleyerek tanımaya çalışırlar. Bebek bu dönemde ebeveynleri ile sosyalleşmeye başlar. Kısa sürede de ailesinin kendisi ile ilgilendiğinin farkına varacaktır.









