1 Bar Kaç Pascal Eder? 1 Bar Biriminin Atm, Kpa, Kg, Lt, Mmhg Ve Mss Karşılığı Kaçtır?

Pascal değeri çok yüksek değere sahip olduğu için mühendislik hesaplamalarında bar ölçü birimi kullanılmaktadır. 1 bar basınç değeri 100.000 pascal basınç olarak kabul edilmektedir.



1 Bar Kaç Pascal Eder?



1 bar ( sembol bar) basınç değeri 100.000 pascal basınca eşit kabul edilmektedir. Mühendislik hesaplamaları yapılırken çok yüksek değerlerle uğraşmamak için de pascal yerine bar ölçü birimi tercih edilmektedir. Pascal basınç birimi metrik sistemde kabul gören basınç birimidir. Mühendislik hesaplamalarında 1 bar basınç için diğer ölçü birimlerinde karşılığı olan değerlere ihtiyaç duyulmaktadır.



1 Bar Biriminin atm, kg, lt, mmhg ve mss Karşılığı Kaçtır?



1 bar basınç her ölçü biriminde farklı değere sahiptir. Bu değerler ise şu şekildedir;



1 Bar = 100.000 pa ( pascal )

1 Bar = 0,986855 Atm ( atmosfer )

1 Bar = 750 mmhg ( milimetre civa )

1 Bar = 10.197,1621 kilogram-kuvvet/metre kare (kgf/m²)



1 Bar = 100 kpa ( kilopascal)

1 Bar = 10,197 mss ( metre su sütunu)

1 Bar ~ 8,0294 lt ( litre )



1 bar basınç için çeviri yapıldığında atm, kgf/m², pa, mmhg, kpa, mms ve lt değerleri yukarıdaki gibi olmaktadır. 1 bar basınç her ölçü biriminde farklı değer aralığına sahiptir.



Bu ölçüm birimlerine göre basınç değerlerinin bilinmesi ise çeşitli hesaplamalarda kolaylık sağlamaktadır. Mühendislik alanında doğru hesaplama yapma konusunda ölçüm birimleri ve değerleri etkili olmaktadır.