1 Dekar Kaç Dönüm Eder? 1 Dekarın M2 (Metrekare) Ve Cm2 (Santimetre Kare) Karşılığı Kaçtır?

Dekar, eskiden dönüm olarak kullanılan eski bir alan ölçüsüdür. Ülkemizde tarla ve arsa gibi yerlerin büyüklüğü ifade edilirken bu terimlerden ikisinin de kullanıldığına rastlanmaktadır.



1 Dekar Kaç Dönümdür?



Dekar ve dönüm, eş ölçülere sahip iki alan ölçüsüdür. Halk arasında önceden dönüm olarak kullanılan alan birimi günümüzde dekar olarak kullanılmaktadır. Dekar dönümün ifade ettiği boyutlar ise 30,31 metre boy ile 30,3 metre eni olan bir alanı ifade etmektedir.



1 Dekar Kaç Metrekare (m2) ve Kaç Santimetrekareye (cm2) Denk Gelir?



Metrik sistemde uzunluk ölçü birimi metredir. Dolayısıyla alan ölçüsü olarak da metrekare ya da bunun üst katları kullanılmaktadır. Dönüm olarak da bilinen dekar metrekare bakımından 918,393 değerine denk gelmektedir. Eskiden dönüşüm için kullanılan bu değer hesap karmaşasına neden olabileceği için daha düz bir sayıya yuvarlanmıştır. Buna göre, günümüz birim sisteminde 1 dekarın karşılığı 1,000 m2 olarak kabul edilmektedir.



Temel uzunluk ölçüsü olan metrenin bir birimi 100 santimetreye denk gelmektir. Buna göre, 1 metrekare 1000 santimetrekare olarak hesaplanmaktadır. Dekardan metrekareye, buradan da santimetrekareye geçildiği takdirde 1 dekar 1,000,000 santimetrekare etmektedir.



Dekar Ölçüsü Nerelerde Kullanılır?



Dekar herhangi bir yerin yüz ölçümünü, yani alanını, ifade etmek amacıyla kullanılan bir ölçü birimidir. Bu alan ölçüsü, DAA sembolü ile ifade edilmektedir. Dekar, alan ifade eden her türlü yerde kullanılabilir. Ancak çoğunlukla arsa ve tarlalar için kullanıldığı görülmektedir.