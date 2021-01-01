1 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Yılın ilk gününde Aslan burcundaki Ay daha pozitif ve kararlı düşünebileceğimizi anlatıyor. Ay bu burçta duygularını ortaya koymak konusunda dikkat çekicidir. Kendimiz için daha fazla düşünebilir ve olayların olumlu yönlerine bakabiliriz. Eğlenceli uğraşlar, oyunlar, çocuklarla ilgili şeyler dikkatimizi daha çok çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda Merkür-Neptün arasında olumlu bir açı var. Artistik uğraşlar, yaratıcı hayal gücümüzü kullanabileceğimiz olanaklar bulabiliriz. Düşüncelerimize negatife değil, yapıcı yönde çevirmeye bakalım. Sabit bir burçtaki Ay gün boyunca yavaş ilerleme ve doğal olarak ağırlaşma da getirebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Kamış Yeni bir anlayış içindeyiz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Niyetlerimize odaklanıyoruz. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Duygularımızı anlamaya özen göstermeliyiz.