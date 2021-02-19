1 Yaş (12 Aylık) Bebek Gelişiminde Nelere Dikkat Edilmeli? 1 Yaş Bebek Kaç Kilo Olur?

12 aylık bebek, yavaş yavaş yürümeye başlar ve yaşıtları ile oyun oynamaktan, birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyar. Beslenme konusunda ise, günde 5-6 öğün ve 2-3 çeşit yemek yiyebilir. 12 aylık olan bebek, ebeveynlerini taklit eder ve göz kırpma hareketleri yapabilir, uykusu düzene girer ve gece hiç uyanmadan sabaha kadar uyuyabilir.

1 Yaş Bebek Kaç Kilo Olur?

1 yaşına gelen kız ve erkek bebeklerin boyu ve kilosu değişiklik gösterir. Fakat genellikle bu yaş bebeklerin ortalama kilosu, 7,500 ile 12,5 kilo arasında değişmektedir. Sağlıklı bir bebek, artık çok çeşitli yemekler yemeye başlar. Ne istediğini artık daha kolay ifade eder. Konuşarak kendini anlatmaya çalışır ve sizinle diyalog kurar. Düzenli olarak bebeğinizin tahlillerini yaptırmaya ve doktor kontrollerini aksatmamaya özen göstermeniz gerekir.

1 Yaşındaki Bebeğin Fiziksel Gelişimi

Bebeğiniz 12 ay sonunda artık kolaylıkla yürümeye başlayabilir. Bebeğiniz yürümüyor ama desteksiz ayakta durabiliyorsa uzmanlar, bunun da normal olduğunu söylüyor. Uzmanlar, her beş bebekten birinin 12. aydan itibaren yürümeye başladığını söylüyor. Bebeğiniz yürümeye başlamasına rağmen hala emekliyorsa, istedikleri nesneye daha kolay ulaşmak için bu yöntemi tercih ediyorlardır. Bu ayda bebekler nerelerde ve nasıl duracaklarını, köşeleri nasıl döneceklerini daha iyi bilir. Ama bebeğinizin çok hareketli bir yapısı varsa bu durum oyun parkında tehlikeli hareketler yapmasına neden olabilir.

12 Aylık Çocuk İçin Oyuncak Seçimi

Bebeğinize oyuncak alırken oyuncakların üzerinde yazan yaş ibaresine mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Bu uyarılar, bebeklerin zihinsel kapasiteleri dikkate alınarak güvenliklerini sağlamak için koyuluyor. Çünkü bazı oyuncakların içinde yutulabilecek boyuttaki parçalar da yer alabiliyor. Yaş ibaresine uygun olmayan oyuncaklar satın alındığında bebeğiniz bu parçaları yutabilir ve tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

12 aylık bebekler, bu süreçte kendinden daha büyük kişilerle oyun oynamak isteyebilir. Peluş oyuncaklar, bu dönem bebeklerin dikkatini daha çok çekecektir. Bu oyuncakların bir ya da iki tanesine çok bağlı olabilirler. Mizah anlayışı gelişmeye başlayan bebeklerin yaptığınız bir şeye güldüğünüz zaman bu hareketi tekrarlamaya başlar.