1 Yemek Kaşığı Un Kaç Gr (Gram) Ve Kaç Ml Eder? Çay, Tatlı Ve Yemek Kaşıklarının Ortalama Ölçüleri
Mutfakta ölçü amacıyla kullandığımız pek çok ekipman bulunmaktadır. Bunlardan birisi de kaşıklardır. Çorba kaşığı, tatlı kaşığı ve çay kaşıkları yaptığımız pek çok yemekte ölçü amacıyla kullanılmaktadır. Kullandığımız kaşıkların kaç gram olduğu ise pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Peki 1 yemek kaşığı un kaç gr (gram) ve kaç ml eder? Çay, tatlı ve yemek kaşıklarının ortalama ölçüleri nelerdir? Sizlere mutfakta çok sık kullandığımız kaşıkların ölçülerini detaylıca derledik.
Pasta, börek gibi yapılan pek çok gıda ürünlerinde ölçüler kaşıklar tarafından kullanılır. Yemek tariflerinde karşımıza çıkan 1 kaşık un veya 1 çay kaşığı un genellikle kaç gram oldukları bilinmemektedir.
1 Yemek Kaşığı Un Kaç Gram Eder?
Un mutfakta en sık kullanılan ürünlerden birisidir. Ölçülerde ise kaşık ölçüsü çok sık kullanılmaktadır. Bu ölçüler genellikle çorba kaşığı, tatlı kaşığı veya çay kaşığı olmaktadır. kaşık ile ölçülen un tepeleme veya silme olarak aldığımızda gramları değişmektedir. 1 çorba kaşığı unun kaç gram olduğunu aşağıda sizlere açıkladık:
- 1 Çorba kaşığı tepeleme un 28 gramdır.
- 1 yemek kaşığı un 15 gramdır.
- 1 yemek kaşığı silme un ise 7 gram olmaktadır.
Çay, Tatlı ve Yemek Kaşıkların Ortalama Ölçüleri
Tariflerin birçoğunda kaşık ölçüleri kullanılmaktadır. Çay, tatlı ve yemek kaşığı olarak verilen ölçüler çoğu zaman kafa kurcalamaktadır. Bu nedenle kaşık ölçülerini bilmek önem arz edebilir. Çay, tatlı ve yemek kaşıklarının ölçüleri şunlardır:
- 1 çay kaşığı un 2 gramdır.
- 1 çay kaşığı tepeleme un 5 gramdır.
- 1 çay kaşığı silme un ise 1 gram olmaktadır.
- 1 tatlı kaşığı un 6 gramdır.
- 1 tatlı kaşığı tepeleme un 11 gramdır.
- 1 tatlı kaşığı silme un ise 2 gramdır
- 1 yemek kaşığı un ise 15 gram olmaktadır.