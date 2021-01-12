12 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay Oğlak burcunda iyice küçülmekte. Böyle zamanlarda iyimser olmak zor olabilir. Duygusal açıdan bizi zorlayan bir durum söz konusu olabilir. Psikolojimizi güçlü tutalım. Zorluklar bize çok şey öğretiyor. Gerçekçi bir bakış açısı gerekebilir. Bugün düşüncelerimizde farklı görüşlere yer açalım. Beklenmedik haberler gündemimizi sarsabilir.

Nelerden kaçınmalı? Merkür’ün Uranüs ile karesi düşüncelerimizde daha keskin olabileceğimizi göstermekte. İnatlaşmak yerine farklı görüşleri de anlamaya bakalım. Kimi zaman iletişimde, yolculuklarda problemlerle, ani değişikliklerle karşılaşabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde bu tür beklenmedik değişikliklere daha çok hazır olmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Mısır Niyetlerimize odaklanalım. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.