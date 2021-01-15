MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
15.01.2021 - 00:00 |

15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Hayallere açığız! 15 Ocak 2021 Cuma burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınmalı? Astrolog Hakan Kırkoğlu yorumluyor.

15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Ay Saka burcunda ilerlerken fantastik düşüncelere, sosyal konulara daha açığız. Özgürlük isteği ile hareket etmek istiyoruz. Ancak bu durum sınırlarımızı yeteri kadar bilememeye ve hayalciliğe de neden olabiliriz. Biraz daha pratik davranmak yerinde olacak. Gün içinde sadece kendimizi değil başkalarını da düşünebileceğimiz kolektif temalar var.

Nelerden kaçınmalı? İlginç düşünceler içindeyiz. Bugünlerde garip fikirler, bizi ruhsal açıdan hareket geçiren itilimler içinde olabiliriz. Ancak bu durum kimi zaman kendini yanıltmaya da neden olabilir. Dolayısı ile karşımıza çıkan önerilere biraz daha gerçekçi bir göz ile bakmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Geyik Hazırlık içindeyiz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz.  Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi Cilt Bakımı Zamanı
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer'da evreler
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşA'dan Z'ye vitamin rehberi
Filiz Has
Filiz HasEn iyi sarı renk kombinleri
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluO artık bir yayıncı
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Dikiş izi nasıl geçer? Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Dikiş izi nasıl geçer? Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri

Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer? Ayakta uyuşma neden olur, nasıl engellenir?

Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer? Ayakta uyuşma neden olur, nasıl engellenir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet