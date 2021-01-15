15 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay Saka burcunda ilerlerken fantastik düşüncelere, sosyal konulara daha açığız. Özgürlük isteği ile hareket etmek istiyoruz. Ancak bu durum sınırlarımızı yeteri kadar bilememeye ve hayalciliğe de neden olabiliriz. Biraz daha pratik davranmak yerinde olacak. Gün içinde sadece kendimizi değil başkalarını da düşünebileceğimiz kolektif temalar var.

Nelerden kaçınmalı? İlginç düşünceler içindeyiz. Bugünlerde garip fikirler, bizi ruhsal açıdan hareket geçiren itilimler içinde olabiliriz. Ancak bu durum kimi zaman kendini yanıltmaya da neden olabilir. Dolayısı ile karşımıza çıkan önerilere biraz daha gerçekçi bir göz ile bakmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Geyik Hazırlık içindeyiz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.