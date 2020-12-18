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HaberlerAstroloji Haberleri 18 Aralık 2020 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
18.12.2020 - 00:00 |

18 Aralık 2020 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Astrolog Hakan Kırkoğlu: Bugün kararlı bir ilerleme duygusu içindeyiz.

18 Aralık 2020 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün kararlı bir ilerleme duygusu içindeyiz. Olaylara bakış açımız daha net. Kazandığımız tecrübe ve bilgileri uygulamaya geçirebiliriz. Oldukça hırslı ve mücadeleciyiz. Ancak duygularımızı da ihmal etmeyelim. Böyle zamanlarda fazla katı ya da bencil algılanmak söz konusu olabilir. Biraz özen ve denge ile başkalarına katkı sağlayabileceğimiz bir gündeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün iletişimimizi en üst seviyede tutmaya özen gösterelim. Öğrenme ve paylaşma isteğimiz destek görecek. Belirli katı düşüncelere takılı kalmadan, sezgilerimizle çok şey öğrenebiliriz. Yeni bir bilgi, arkadaşlıklar içinde yapabileceğimiz ve başkalarına faydalı olacağımız şeylere odaklanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Fırtına   Yeni bir yaklaşım geliştirmeye çalışalım.  Fırtına dönemlerinde hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Aynı zamanda derinden, gizli kalmış olan konulardan kaynaklanan durumlarla karşılaşabiliriz. İnsan psikolojisini ve derinlikleri daha iyi anlayıp, keşfedebileceğimiz bir gündeyiz.

 

 

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Bugün

Günün ilk yarısında yeni planlar, beklentiler söz konusu. Arkadaşlarla, gruplarla daha fazla bağlantılı görüşmeler mümkün. Öğle sonrasında daha gevşek hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında yapılması, bitirilmesi gereken konular, sorumluluklar olabilir. Öğle sonrasında duygularınızı daha çok paylaşabileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında İletişim ve görüşmeler, eğitim açısından daha hareketli olabilirsiniz. Öğle sonrasında eldeki sorumluklara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında bazı endişeler ya da huzursuzluklar gündeme gelebilir. Öğle sonrasında kendinizi geliştirebileceğiniz işler bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında eşinizle, karşılıklı konularda hassasiyetler yaşanabilir. Öğle sonrasında  duygusal açıdan daha olgun davranmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında zaman alabilecek işler, görevler dikkat çekebilir. Öğle sonrasında karşılıklı konular ve eşinizle ilgili işlerle daha alakalı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında daha fazla arayış ve yaratıcı konular içinde olabilirsiniz. Öğle sonrasında hizmet ve düzen gerektirebilecek işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında evde duygusal açıdan daha huzursuz olabilirsiniz. Öğle sonrasında ise kendinizi daha olumlu hissedebileceğiniz fırsatlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında haberler ve çevrenizdekilerle daha alakalı olabilirsiniz. Öğle sonrasında evinizde daha aktif ve yaratıcı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında parasal konular üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Öğle sonrasında ise konuşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan kararsız kalabilirsiniz. Öğle sonrasını yaratıcı çalışmalara ayırmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan arayışlar ve dağınıklık var. Ancak öğle sonrasında sevdiğiniz konular üzerinde daha çok durmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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