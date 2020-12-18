18 Aralık 2020 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün kararlı bir ilerleme duygusu içindeyiz. Olaylara bakış açımız daha net. Kazandığımız tecrübe ve bilgileri uygulamaya geçirebiliriz. Oldukça hırslı ve mücadeleciyiz. Ancak duygularımızı da ihmal etmeyelim. Böyle zamanlarda fazla katı ya da bencil algılanmak söz konusu olabilir. Biraz özen ve denge ile başkalarına katkı sağlayabileceğimiz bir gündeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün iletişimimizi en üst seviyede tutmaya özen gösterelim. Öğrenme ve paylaşma isteğimiz destek görecek. Belirli katı düşüncelere takılı kalmadan, sezgilerimizle çok şey öğrenebiliriz. Yeni bir bilgi, arkadaşlıklar içinde yapabileceğimiz ve başkalarına faydalı olacağımız şeylere odaklanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Fırtına Yeni bir yaklaşım geliştirmeye çalışalım. Fırtına dönemlerinde hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Aynı zamanda derinden, gizli kalmış olan konulardan kaynaklanan durumlarla karşılaşabiliriz. İnsan psikolojisini ve derinlikleri daha iyi anlayıp, keşfedebileceğimiz bir gündeyiz.