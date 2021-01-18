18 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah 10:07’den itibaren Koç burcuna ilerleyen Ay daha hızlı adımlar atabileceğimizi gösteriyor. Kendimizi daha bağımsız hissedebiliriz. Girişken ve istekli davranabiliriz. Tek başına yapabileceğimiz işlere zaman ayıralım. Bugün ilişkilerde uyum bulmak pek kolay olmayabilir. Sabırsızlığımız sorun yaratabilir. Akşam saatlerinde ilerleme daha kolay olacak.

Nelerden kaçınmalı? Sabah erken saatlerde belirsizlikler var. Saat 10:07’ye kadar netlik olmayabilir. Gün boyunca aceleci olmamaya, düşünmeden karar vermemeye bakalım. Maddi konular, para söz konusu olduğunda daha kararlı olabiliriz. Ancak bu konularda tartışmalar, çekişmeler de gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Köpek Hareketin önem kazandığı bir gündeyiz. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.