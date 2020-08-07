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07.08.2020 - 11:24 |

2020 yılının kalan çeyreğinde bizi neler bekliyor? Gelecek 20 yıl etkilenecek!

Astrolog Barış Özkırış “Dünyada siyasi, sosyolojik ve inançlarla ilgili konularda etkileri 2040 yılına kadar devam edecek olan tohumlar atılacak” açıklamasında bulundu.

2020 yılının kalan çeyreğinde bizi neler bekliyor? Gelecek 20 yıl etkilenecek!
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10 Eylül- 14 Kasım arası Mars Koç burcunda geri harekette olacak. Bu süreçte Satürn ve Plüton ile zorlayıcı açıları var.

Tüm bunlar dünyada şiddet, savaş, isyan, protesto, deprem, yangın, patlama gibi ihtimalleri gündeme getiriyor. Zaten 28 Haziran günü Mars Koç burcuna geçti ve bu tarz olaylar gündemde yer almaya başladı.

7 Ocak 2021 gününe kadar Mars’ın Koç burcundaki yolculuğu devam edecek. 13 Kasım’daki Jüpiter-Plüton kavuşumuna yaklaşan haftalarda; dünyada ekonomi, hukuk ve inançlarla ilgili krizler yaşanabilir.

Aralık ayı ise; 615 yıl sonra tekrar gerçekleşecek olan Jüpiter- Satürn Kova burcu kavuşumundan dolayı tarihe damgasını basacak bir ay olabilir.

Adeta Kova çağının ayak seslerini duymaya başlayacağız.

Dünyada siyasi, sosyolojik ve inançlarla ilgili konularda etkileri 2040 yılına kadar devam edecek olan tohumlar atılacak. Özellikle 2030 yılında bu tohumların sonuçlarını görebiliriz.

2021 yılı, 2020 yılında atılan tohumların devamlılığını sağlayan bir yıl olacak.

Jüpiter ve Satürn yıl boyunca Kova burcunda olacaklar ve tutulmalar İkizler-Yay aksında gerçekleşmeye devam edecekler.

Yıl boyunca dünyada inançlar, küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve hukuk konuları ile ilgili krizler gündemde yer tutmaya devam edebilirler.

Ülkelerin kendi içlerine kapandığı, ancak bireysel özgürlük konularının da ön plana çıktığını görebiliriz.

Teknoloji ve bilim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir, yepyeni buluşlar yapılabilir.

Daha fazla eşitlik ve insan hakları için protestolar gündeme gelebilirler.

Uzay ve uzaylılar ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.

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