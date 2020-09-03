2021'de boşanmalı mıyım?

Uzun zamandır sorunlar yaşıyor ancak bazı kararlar almaktan korkuyor olabilirsiniz. Bir zaman diliminde aldığınız karar, artık sizi mutlu etmiyor ve isteklerinizi karşılamıyor olabilir. Eşiniz ile uyumunuz azalmış ya da birçok şekilde ilişkiniz ile sınanmış olabilirsiniz.

Peki hayatınızı paylaştığınız kişi ile ayrılma kararı almak ne kadar doğru? Hayatınızın bu döneminde alacağınız ayrılık kararı; aslında uzun zamandır sizinle miydi?

Yürütemediğiniz ilişkiniz hakkında detaylı analizlere sahip olmak istiyorsanız Zohara'dan yardım alabilirsiniz!



Numeroloji Nedir?



Nikola Tesla, Evrenin gizemini anlamak için enerji, frekans ve titreşime bakmak gerekir demiştir. Her sesin bir titreşimi vardır ve ses çıktığı anda bir enerjiyi ortaya çıkarır. Doğduğunuz andan itibaren isim soyad ve doğum tarihi ile adeta size bir barkod verilmektedir. Aileniz, akrabalarınız ve daha sonra arkadaşlarınız, eşiniz, sevgiliniz, çocuklarınız tarafından isminiz seslenilerek evrende bir titreşim yaratılmaktadır. Bu titreşim bir frekans yayar ve evrene isminiz tınısının karşılığını gösterir. Numeroloji sizin isminizi ve doğum tarihinizin yani barkod değerinizin ne olduğunu çözerek, bu yaşamda size yapmanız gereken ödevleri, dersleri, meslekleri, dikkat etmeniz gerekenleri ve en önemlisi yürümeniz ve yürümemeniz gereken yolları matematiğin ve sayıların gücünü kullanarak işaret ederek, rehberlik edecektir. Eğer şanslıysanız bu hayatta karşılaşacağınız bir numerolog sayesinde, yolunuzu bulmanız için gereken trafik ve işaret tabelalarına kolaylıklar ulaşacaksınızdır.

Hara Analizi

Hayat istediğiniz gibi gitmiyor. Başarınız, ilişkileriniz, bolluğunuz, bereketiniz ve sağlığınız ile ilgili tıkandığınızı hissediyorsanız Zohara ile tanışın. Tıkandığınızı düşündüğünüz noktalarda sizi destekleyerek hayatta daha kolay yol almanıza yardımcı olalım. Doğum tarihiniz, ad ve soyadınız ile yapacağımız analizlerle hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfetmek, kişilik analizinizi yaşadığınızı sorunların nedenlerini öğrenmek için hara analizi size yardımcı olacak. Geleceğinize yön vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Hara analiz için hemen tıklayın !





İlişki ve uyum analizi

Sevgiliniz, kocanız ile aşk ve cinsel uyumunuz nasıl?

Doğru insanı nihayet buldunuz mu?

Birlikte olduğunuz kişi ruh eşiniz mi?

İlişkinizi dinamik ve canlı tutmak için neler yapmalısınız?

Bu ilişki nerelerden yara alır?

İlişkiniz ile ilgili aklınıza takılan sorulara cevap bulmak, uyumunuzu anlamak için doğru yerdesiniz.

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