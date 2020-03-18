20'li yaşlarda cilt bakım rutininize mutlaka eklemeniz gerekenler

İlk hormonal akne deneyimi ve çevresel faktörler ile cildimiz hiçbir zaman kusursuz, gözeneksiz veya mükemmel olmaz. Bu herkes için geçerlidir. Çünkü cildimiz hem hormonal hemde çevresel faktörlerden kolayca etkilenir ve etkilendiğinde bu izleri silmek oldukça zordur.

Aşağıda belirttiğimiz ürün listesi kapsamlı bir liste değil. Ancak yirmili yaşlardaki herkesin cildini olabildiğince mutlu ve sağlıklı tutmak için kullanması gereken temel bir cilt bakım kiti olarak sayılabilir.

20'li yaşlarınız genellikle yoğun bir değişim dönemidir ve hiç şüphe yok ki cildiniz stres altındayken sorun yaratma eğilimindedir. Bu durumlarda, basit bir "temizle, tedavi et, nemlendir" rutinine sadık kalmanız işinizi kolaylaştıracak.

1. Temizleyiciler

20'li yaşlarındaki birçok kadın kendilerini aşırı derecede kirlenmiş şehirlerde yoğun bir yaşam tarzı ve aşırı sebum üreten cilde sahip olarak buluyor. Bu nedenle 20'li yaşlarındaki kadınlar için iyi bir temizleyici şarttır. Cildin makyaj, kir, ölü cilt hücreleri, fazla yağ ve diğer kirleticilerden arındırılması çok önemli. Öyle ki sadece bir cilt bakım ürünü satın alma hakkınız varsa bunu temizleyicilerden yana kullanın.Seçtiğiniz temizleyici nazik ve etkili olmalı, aynı zamanda doğal cilt bariyerini geri kazanmaya ve sakinleştirici bir etki yaratmaya yardımcı olmalıdır.

Diğer cilt bakım ihtiyaçlarının rutin ve içerikleri cilt tipinize bağlı olarak değişmesine rağmen, sabahları ve geceleri nazikçe temizlemek her zaman çok önemli ve tüm cilt tipleri için yapılması gereken bir adımdır.

2. Tedavi edecek ürünler

20 yaşlarındaki kadınlar cildin sağlıklı ve parlak kalmasını sağlamak için haftalık hedefli cilt bakımı tedavileri benimsemelidir. Haftada bir veya iki kez peeling yapmak cildin tamamen temizlenmesini sağlarken yüz maskeleri cildin canlanmasını sağlar.

Genellikle C vitamini ve salisilik asit bazlı ürünler tedavi sürecinde büyük rol oynuyor. Ölü cilt hücrelerinden kurtulmak için haftada iki veya üç kez laktik veya glikolik asit gibi kimyasal eksfoliatörlerden yararlanılabilir.

Ayrıca haftada birkaç kez saflaştırıcı veya besleyici kil maskesi de kullanabilirsiniz. Nemlendirici maske normal veya kuru cilde sahip olanlar için ideal iken, matlaştırıcı veya detoksifiye edici bir maske yağlı veya akneye yatkın cildi olanlar için, sakinleştirici bir maske hassas cilde sahip olanlar için mükemmeldir.

3. Nemlendiriciler

20'li yaşlarınızda cildinize hafif nemlendirme sağlamak oldukça önemlidir. Ancak yanlış bir şekilde nemlendirici kullanmanın akneye yatkın cildinizi şiddetlendirebileceğini de bilmelisiniz. Bu neden ile cilt tipinize uygun nemlendiricileri kullanmak oldukça önemli. Hafif yağlar, hem nemlendirici hem de dengeleyici olduğu için 20'li yaşlarınızda kullanım için ideal. Yağlı ve akneye yatkın ciltler için özel olarak formüle edilmiş hafif ürünler kullanırken, kuru ciltleri için yoğun nemlendirici özellikli ürünler, hassas ciltler için ise parfümsüz ve katkısız ürünler kullanmak oldukça önemli.

Her gün hafif bir nemlendirici kullanmanın yanı sıra SPF içerikli bir ürün kullanmak da oldukça önem taşıyor.