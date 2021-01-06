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06.01.2021 - 16:28 |

20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş ağrısını en çabuk ne keser?

Dişlerin yapısına uyumlu olmayan ve zaman içerisinde kendini ağrı şeklinde gösteren 20'lik diş, en büyük ağız sorunlarının başında gelmektedir. Ağrısı, diğer diş ağrılarına oranla daha etkili olan 20'lik dişin tedavi yöntemleri günümüzde bulunmaktadır. 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş ağrısını en çabuk ne keser? 20'lik diş ağrısının tedavisi var mıdır? İşte, tüm detaylar...

20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş ağrısını en çabuk ne keser?
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Ağız yapısındaki dişlerin belirli çıkma yaşları bulunur. Bir sıra halinde çıkan dişlerin en sonuncusu arkada kalan ve gömülü diş olarak ifade edilen 20'lik diştir. 20'lik dişler ağız yapısı oturduğu için çıkamaz ve ağrı şeklinde kendini gösterir.

20'lik diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

20'lik diş gömülü olarak ifade edildiği için en kesin tedavi yöntemi cerrahi müdahalelerdir. Ancak, ucu çıkmış olan gömülü dişler için geleneksel yöntemler belirli oranlarda işe yarayabilmektedir. Ayrıca 20'lik diş çürüğünün geçmesi oldukça sıkıntılıdır. Peki, 20 lik diş ağrısı nasıl geçer? 20'lik diş ağrısına şu yöntemler iyi gelebilmektedir;
- Ağrıyan bölgeye dış yüzeyden buz uygulanabilir. Buz uyuşukluk etkisi yaratacağı için 20'lik diş ağrılarına iyi gelmektedir.
- Sıcak su kompresi ve ağızda sıcak suyun çalkalanması da 20'lik diş ağrısına iyi gelebilmektedir. Yine uyuşukluk etkisi yaratan ağrıların dinmesine neden olmaktadır.
- Sarımsağın antiviral etkisinden faydalanılarak dişin üzerine bir parça sarımsak ezerek sürmek 20'lik diş ağrısına iyi gelmektedir.
- Salatalığın tuz ile ovularak dişin üzerine sürülmesi de etkili bir ağrı kesici yöntem olarak bilinmektedir.
- Çörek otu da ağrılara iyi gelmektedir. Çörek otunun ağrıyan bölgelere uygulanması ağrıyı hafifletecektir.
- Toz zencefil ve kırmızı toz acı biber bir damla su yarımıyla macun haline getirilmesi ve ağrıyan bölgeye uygulanması da 20'lik diş ağrısına dindirebilmektedir.
- Karbonatı bir miktar ılık suyla karıştırarak gargara yapmak, ağrılara iyi gelmektedir.
- Çay ağacı yaprağının karıştırıldığı ılık su ile gargara yapmak da 20'lik diş ağrısına iyi gelmektedir. Ayrıca, çay ağacı yağı da diş ağrılarında etkili bir yöntemdir.
- Vanilya, badem, nane ve limon özlerinin de uyuşukluk yaratacak etkisi bulunabilmektedir. Bu nedenle de 20'lik diş ağrılarını geçirmek için oldukça sık kullanılmaktadır. Dişin üzerine bu özleri sürerek bir süre beklenildiği takdirde ağrıyı dindirdiği gözlemlenmektedir.
- Oksijenli su da 20'lik diş ağrısında etkili bir yöntemdir.

Diş ağrısını en çabuk ne keser?

20'lik dişin ağrısını tamamen dindirmek için antibiyotik ve ağrı kesicilerden faydalanılabilir. 20'lik diş ağrıları diğer dişlerden nispeten daha sancılı bir süreç olduğu için doktor kontrolünde yüksek doz ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Bu nedenle de 20'lik diş ağrısını geçirebilmek için mutlaka doktorun kontrolünde ilaçların alınması anında ağrıyı kesmek için uygun olan yöntemdir. Geleneksel yöntemler belirli bir noktaya kadar fayda edebilmektedir. 20'lik diş ağrısı için en kesin yöntem profesyonel bir diş hekiminden yardım almaktır.

20'lik diş ağrısının tedavisi var mıdır?

20'lik diş ağrısının modern tıp yöntemleri çerçevesinde tedavisi bulunmaktadır. Cerrahi müdahaleler ile 20'lik dişlerin çekimi yapılabilmektedir. Bu yöntemin yanı sıra çıkmış ve alınması zorunlu olmayan 20'Lik dişlerin ağrısında antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Ancak en kesin yöntem 20'lik dişlerin cerrahi bir şekilde ameliyat yolu ile alınmasıdır.

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