21 Aralık 2020 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Çok dikkat çekici zamanlardan geçmekteyiz. Bugün hem gecenin en uzun olduğu, Kış mevsimi başlangıcı, hem de yeni bir dönem başlatan Jüpiter-Satürn döngüsünün ilk günü. Önümüzdeki dönemi şekillendiren yeni koşullar bugünlerde atılıyor. Kişisel olarak bugün fedakarlık, hayal gücü ve hassas hareket etme dikkat çekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Dışsal etkilere oldukça açığız. Kolayca dağılmamaya bakalım. Düşüncelerimiz ve hayallerimiz bizi şekillendiriyor, bu nedenle düşüncelerimizi yapıcı ve olumlu bir yönde tutmaya çalışalım. Oğlak burcunun başlaması, Merkür’ün de Oğlak burcuna ilerlemesi daha disiplinli olabileceğimizi anlatıyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Rüzgar Yeni niyetler, girişimler içindeyiz. Rüzgar günündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak da oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.