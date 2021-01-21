21 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Dünkü koşullara benzer şekilde bugün de yüksek gerginlikler ve heyecan yaratabilecek durumlar var. Ay Boğa burcunda ilerlerken, Mars ve Uranüs ile yan yana geliyor. Böyle zamanlarda büyük bir kararlılık ve inatçılık gösterebiliriz. Ancak kontrolsüz ve yıkıcı bir öfke de söz konusu olabilir. Bizi sarsan, huzursuz eden bir atmosfer söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Düşünmeden, kontrolsüz biçimde hareket etmemeliyiz. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde son derece gergin koşullar var. Parasal konularda, sahip olmak istediğimiz şeylerle ilgili durumlar içinde daha dengeli ve uzak görüşle davranmalıyız. Ayrıca teknolojik konularda ya da toprakla ilgili işlerde ani gelişmeler yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Kamış İlişkilerimizde uyum yaratalım. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabilir. Yapıcı çaba gerekiyor.