22 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Boğa burcunda ilerleyen Ay bugünlerde kendimizi güvende ve istikrarlı hissetmek konusunda pek sakin ve huzurlu olmadığımızı gösteriyor. Bizi sarsmış, gergin kılmış olaylar deneyimlemiş olabiliriz. Ancak işler tam istediğimiz hızda da ilerlemeyebilir. Duygusal alanda, evde daha anlayışlı ve esnek olmaya gayret edelim.

Nelerden kaçınmalı? İlk dördün aşamasındaki Ay bugün sağlamlık aradığımızı ve giriştiğimiz işlerde kararlılık gösterebileceğimizi anlatıyor. Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Maddi konulara, somut olan şeylere yönelik çok şey yapılabilir. Ancak önümüzde belirli bir hedef olmayabilir ve kimi zaman kendimizi boşlukta hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Jaguar Karşılıklı konularda hassasiyetler var. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.