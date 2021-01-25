25 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün günün büyük bir bölümünde meraklı İkizler burcunda kalıyor. İletişim, eğitim, kendini anlatmak açısından daha akıcı şartlar bulabiliriz. Görüşmeler, ticaret ve alışveriş için özellikle sabah saatlerinde daha uygun koşullar var. Ancak Ay saat 10:17’den itibaren boşluğa gireceği için günün büyük bölümünde sürüncemede kalan koşullar da olacak.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında kararsızlıklar ya da çift durumlar, düşüncelerimizde bizi meşgul eden konularla karşılaşabiliriz. Acele etmemeliyiz. Böyle bir zamanı daha hafif, önemsiz şeyler için kullanalım. Ay ancak 21:51’de Yengeç burcuna giriyor. Günün geç saatlerinde duygularımızı daha iyi anlayabilir ve eve yönelik işleri tamamlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Hareket Bugün arkadaşlıklara, sevdiklerimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Geleceğe yönelik işlere odaklanmalıyız. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.