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25.01.2021 - 00:00 |

25 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Sabah saatlerini daha iyi değerlendirelim! 25 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumuna göre bugün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

25 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün günün büyük bir bölümünde meraklı İkizler burcunda kalıyor. İletişim, eğitim, kendini anlatmak açısından daha akıcı şartlar bulabiliriz. Görüşmeler, ticaret ve alışveriş için özellikle sabah saatlerinde daha uygun koşullar var. Ancak Ay saat 10:17’den itibaren boşluğa gireceği için günün büyük bölümünde sürüncemede kalan koşullar da olacak.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında kararsızlıklar ya da çift durumlar, düşüncelerimizde bizi meşgul eden konularla karşılaşabiliriz. Acele etmemeliyiz. Böyle bir zamanı daha hafif, önemsiz şeyler için kullanalım. Ay ancak 21:51’de Yengeç burcuna giriyor. Günün geç saatlerinde duygularımızı daha iyi anlayabilir ve eve yönelik işleri tamamlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Hareket      Bugün arkadaşlıklara, sevdiklerimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Geleceğe yönelik işlere odaklanmalıyız. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Yakın çevrenizdeki konular gündeminizi meşgul edebilir. İdeolojik konularda çatışmalar içinde olabilirsiniz. Görüştüğünüz insanlara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Aşk hayatınızda mücadele gerektiren konularla karşılaşabilirsiniz. Yaşananları algılamakta zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları netleştirmeye çalışabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeteneklerinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Geleceğinizi ilgilendiren konularda stresler yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşırken biraz daha dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde hırs yaptığınız konular sizi zor duruma düşürebilir. Olumlu olmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engelleri aşmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. İşlerinize yön kazandırmanız gerekebilir. İş hayatınızdaki sorunları çözmek sizi strese sokabilir. İkili ilişkilerinizde sakin kalarak karşınızdakiyle empati kurmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizde olmayan konular sizi zorlayabilir. Bilemediğiniz konulardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Endişeleriniz artabilir. Yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde daha fedakâr olacağınız bir gündesiniz. Olayların yoluna girmesi için sabırlı olmalısınız. Konsantrasyonunuzu sorumlu olduğunuz işlere yönlendirmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili planlarınızda fedakârlık yapmanız gereken bir gündesiniz. Bu durum aşk hayatınızda krize neden olabilir. Tepkilerinizi karşınızdakiler taşımakta zorlanabilir. Yaşanan olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Mücadele gerektiren koşullar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki konularda daha hızlı ilerleme kaydedeceğiniz koşullar oluşabilir. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız artabilir. Eşinizden gelen iş yükleri sizi strese sokabilir. İletişimde olduğunuz kişileri düzeltmeniz bazen rahatsız edici olabilir. Ev ile ilgili konularda sabır göstermeniz gereken koşullar meydana gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Düşünce dünyanız sizi biraz zorlayabilir. Kafanızı dağıtmak için seyahatler planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizle ideolojik konularda tartışma içine girmemeye özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerinizi belirginleştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleme kaydetmek için mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi endişelendiren konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Aşk hayatınızda çatışma içinde olabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle veya ortaklı konularda anlaşmazlıklar olabilir. Mücadele verdiğiniz konularda kırılmalar yaşanabilir. Ev hayatınızla ilgili konularda yanlış anlaşılmadan kaynaklanan çatışmalar olabilir. Çaba gösterdiğiniz konularda karşınızdakine bağımlı olabilirsiniz. Bugün dengede kalmak sizin için güç olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Gün içinde yakın çevrenizde yaşanan olaylardan etkilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zor durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalardan kaçınmalısınız. Bazı konular açığa çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili planlarınızda sıkışıklıklar meydana gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konularda karmaşık bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Teknik konular gündeminizi meşgul edebilir. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda sizi zorlayan koşullarla başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerden bilgi alamayabilirsiniz. Aşk hayatınızda doğru karar vermekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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